NİĞDE (İHA) – 15 ilden 19 okulun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Karma Müsabakaları tamamlandı.
Renkli görüntülerle geçen müsabakalarda 15 farklı ilden katılan halk oyunları ekipleri hünerlerini sergiledi 2-3 Nisan tarihlerinde Niğde'nin ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Karma Müsabakalarında 15 ilden 19 okul takımı mücadele etti. 2 Nisan tarihinde gerçekleşen Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemesiz Yıldızlar Karma Grup Müsabakalarında, Diyarbakır'dan Kazım Karabekir Ortaokulu 1'inci, Diyarbakır'dan Nuri Zekiye Has Ortaokulu 2'inci, yine Diyarbakır'dan Çelebi Eser Ortaokulu 3'üncü ve Kilis'ten Süleyman Demirel Ortaokulu 4'üncü oldu. 3 Nisan tarihinde gerçekleşen Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemeli Yıldızlar Karma Grup Müsabakalarında ise Adana'dan Seyhan Sakarya Ortaokulu 1'inci, Ankara'dan Turhan Polat Ortaokulu 2'inci, Diyarbakır'dan Ziya Gökalp Ortaokulu 3'üncü oldu.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü yaptığı açıklamada Niğde'ye gelen sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederken her yöreden sahnelenen oyunlarla keyifli vakit geçirdik dediği açıklamasında derece alan öğrencileri tebrik etti. - NİĞDE
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