Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Şampiyonası\'nda Çeyrek Final Etabı Tamamlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final etabı bu yıl Kula'da düzenlendi. 10 ilden 12 okul takımının katıldığı ve 3 gün süren şampiyonada Çanakkale, Balıkesir'in Susurluk ve Manisa'nın Salihli temsilcileri Mayıs ayında yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığı'nca düzenlenen 'Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final etabı bu yıl Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlendi. Manisa, İzmir, Antalya, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Yalova illerinden 12 okul takımının katıldığı şampiyonada 200'ü aşkın sporcu, antrenör ve idareci, Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan tesislerde konaklama imkanı buldu. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda A grubunu lider tamamlayan Çanakkale temsilcisi, B grubunu lider tamamlayan Balıkesir'in Susurluk temsilcisi ve C grubunu lider tamamlayan Manisa'nın Salihli temsilcisi, Mayıs ayında düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Şampiyonanın çeyrek final etapları ile ilgili konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem; " Öncelikle organizasyonu ilçemize veren Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ilçemizi ve yapılan spor yatırımlarını diğer illere de tanıtma fırsatı bulduk. Sporun sadece spor olmadığını, sosyal yönlerinin de olduğunu, 3 gün boyunca yaptığımız gerek gezi programları, gerek müzik etkinlikleri gerekse diğer organizasyonlarla ortaya koyduk. 200 sporcu, antrenör ve idareciyi Kula Gençlik Kampı'nda misafir ettik. Faaliyetin Kula esnafına da katkısı oldu. Önümüzdeki yıl Türkiye finallerini ilçemizde yapmak için şimdiden hazırlıklara başladık. Etkinlik boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen İl Müdürlüğümüze, belediyeye ve sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Yine organizasyonu başarıyla tamamlamamızda büyük katkısı olan ilçe müdürlüğümüz personellerine, sağlıkçı desteği veren İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, güvenlik desteği veren İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Organizasyon sonunda A grubunu ilk sırada bitiren Çanakkale temsilcisi, B grubunu birinci sırada bitiren Balıkesir (Susurluk) temsilcisi ve C grubunu birinci sırada bitiren Manisa (Salihli) temsilcisi okullara Mayıs ayı içerisinde yapılacak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandılar." ifadelerini kullandı. - MANİSA