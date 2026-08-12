Öldü denilen futbolcu morgda dirildi - Son Dakika
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Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi
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Nijerya'da sezon öncesi hazırlık maçında yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından hayatını kaybettiği açıklanan 28 yaşındaki futbolcu Chinedu Ozor, morgda elini hareket ettirince acil olarak yoğun bakıma alındı. Kulübünün taziye mesajı bile yayımladığı futbolcu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Nijerya Premier Ligi ekiplerinden Katsina United'ın yeni transferi Chinedu Ozor, Niger Tornadoes ile oynanan sezon öncesi dostluk maçının ilk dakikalarında aniden bilincini kaybederek yere yığıldı. Saha içindeki ilk müdahalenin ardından acilen en yakındaki hastaneye kaldırılan savunma oyuncusu için doktorlar hayatını kaybettiğini bildirdi.

Otopsi ve cenaze işlemleri için polis raporu alındıktan sonra Katsina Genel Hastanesi morguna nakledilen futbolcu için buradaki görevliler de ölüm teşhisini onayladı.

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

KULÜPLER BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Genç futbolcunun yaşamını yitirdiğinin duyurulması üzerine Katsina United Kulübü bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Niger Tornadoes maçında yaşanan tıbbi acil durumun ardından yeni transferimiz Chinedu Ozor'un trajik vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Düşüncelerimiz, dualarımız ve gücümüz ailesi ve sevenleriyle birlikte. Huzur içinde uyu Savaşçı."

Nijerya Premier Futbol Ligi yönetimi ile oyuncunun eski kulüpleri Kano Pillars, Rivers United ve Heartland de başsağlığı mesajları paylaştı.

MORGDA ELİNİ HAREKET ETTİRDİ

Cenaze hazırlıklarının yapıldığı sırada morgda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Otopsi masasına alınan Ozor'un elini hareket ettirdiği ve hafif yaşam belirtileri gösterdiği fark edildi. Morg görevlileri ve sağlık personeli, futbolcuyu zaman kaybetmeden yeniden hastanenin acil servisine, ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) sevk etti.

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

ESKİ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ozor'un eski kulübü Heartland, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güvenilir kaynaklar, Chinedu Ozor'un hareket belirtileri göstermesinin ardından morgdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını doğrulamıştır. Şu anda oksijen desteğine bağlı durumda ve doktorlar kendisini hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor."

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağustos ayı başında Katsina United kadrosuna katılan Chinedu Ozor'un Katsina Genel Hastanesi'nde oksijen cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorların 28 yaşındaki futbolcunun durumunu stabilize etmek için zamana karşı yarıştığı öğrenildi.

Nijerya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öldü denilen futbolcu morgda dirildi - Son Dakika

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