Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu\'ndan Türk Futboluna Dair Açıklamalar

Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ağabeyi Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu'ndan DHA'ya açıklamalar

Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu: " Almanya'da alt yapının başarılı olması, gençlerin başarıya ulaşmasında her 500 metrede bir tesis olması önemli bir faktör"

" İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunu istediği kıvama getireceğine inanıyorum"

Uğur DEMİRKIRDI/ ISTANBUL, - TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun ağabeyi Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu futbola dair açıklamalar yaptı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, Alman ve Türk futbolu hakkında bazı tespitlerde bulundu.

Eski bir sporcu olan ve Almanya'da profesyonel hentbol oynadıktan sonra hakemlik de yapan Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu 2000 yılında futbol için yaptığı araştırmadan bahsederek; "O zamanlar Almanya genelinde yaklaşık 2000 tane Türk çocuğu Alman milli takım kamplarına seçilmiş. Bu çocuklar 6 ile 14 yaş arasındaydı. O dönemlerde U19 şampiyonasında Almanya takımının 9 tane Türk oyuncusu vardı. Bu gençlerin başarılı olmasının sebebi her 500 metrede bir tesis olması. 4 yaşından itibaren salonda futbol öğretmeye başlıyorlar. Salon sporlarında sporcuların antrenman düzeyi daha üst seviyede oluyor. Orada yetiştiriliyorlar. Günde çift idman yaptırıyorlar. Bunlar da çocukların 18 yaşından sonra daha başarılı olmasına sebep oluyor. Türkiye'de maalesef tesislerin yetersizliği ve antrenman sayısındaki yetersizlik olumsuz etkiliyor. Bazen haftada 3 antrenmanla çocuklar yetişiyor. Bu yetersiz. Bu işe yani alt yapıyan önem veren Türkiye'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor var. Diğerleri haftada 2-3 antrenmanla A takıma çıkıyorlar. Bunun sonucunda yeterince verimli olamıyor" dedi.

Günümüzde ise Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türk arasında 283 bin lisanslı Türk futbolcu bulunuyor. Almanya'daki tüm ülkelerden futbolcu ya da futbolcu adaylarının sayısı 1 milyon gence yaklaşıyor. Tesis olanaklarının, antrenman ortamlarının ve başlarında işi bilen eğitmenlerin olduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu; "Avrupa kökeninde çocuklar temelden çok iyi yetiştiriliyor. A takım seviyesine yaklaştıklarında ise seçim yapıyorlar. Maddi ve şöhret açısından yabancı ülkeleri tercih edebiliyorlar. Karakterleri farklı herkesin düşüncesi farklı. Türk çocuklarından kimisi 'Ay yıldızlı formadan başka forma giymem' diyor, kimisi de geleceğine bakıyor" şeklinde konuştu.

'KULÜPLERİN MADDİ SIKINTILARI 1'E 3 ORANINDA YÜKSELDİ'

Türk futbolunu da yakından takip ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, takımların gelir sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

"Herkesin gördüğü gibi kulüplerin maddi sıkıntıları 1'e 3 oranında yükseldi. İbrahim Ethem bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu iş kolay değil ama üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Güçlü bir karaktere sahip. Türkiye'de bir şeyler yapabilmek için önce alanı temizlemeniz gerekiyor. Alan temizlendikten sonra çok başarılı olacağına inanıyorum. Başkanın bu işlerin üstesinden gelip, Türk futbolunu istediği kıvama getireceğine inanıyorum. Pes etmez, karakterinde öyle bir şey yok. Sonuna kadar muhakkak elinden ne geliyorsa getireceğinden eminim."

'4 BÜYÜKLERİN DIŞINDAKİ TAKIMLARIN NE YAPTIĞINA PEK BAKILMIYOR'

Türk futbolunda 4 büyükler dışındaki takımların ne yaptıklarına bakılmadığını, yaptıkları iyi bir transferin bile gündem olmadığını ama büyük takımların saatlerce konuşulduğunu da ifade eden Hacıosmanoğlu

"Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, biraz Trabzonspor... Diğer takımlara hiç bakılmıyor. Herhangi bir oyuncu büyük takımlar tarafından transfer edilince kanallarda saatlerce ondan bahsediliyor. Bizdeki sorunlardan biri bu. Diğer takımların icraatlarına bakılmıyor" diyerek sözlerini tamamladı.