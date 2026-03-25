Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

25.03.2026 09:17
Ameliyat sonrası moralini yüksek tutan Osimhen'in yönetime şampiyonluk sözü vererek ''Hiç merak etmeyin, Süper Lig'de yine şampiyon biz olacağız'' ifadelerini kullanması Galatasaray camiasına umut olurken, yıldız oyuncunun hedefi Fenerbahçe derbisine yetişmek.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığa rağmen camiaya umut veren bir mesaj verdi.

AMELİYAT SONRASI MORAL YÜKSEK

Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve ameliyat edilen Nijeryalı futbolcunun koluna plak takıldı. 5 haftalık bir iyileşme süresi öngörülürken, oyuncunun geri dönüş için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

YÖNETİME SÖZ VERDİ

Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un hastane ziyaretinde duygusal anlar yaşayan Osimhen, yönetime şampiyonluk sözü verdi.

"SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Yıldız futbolcu, "Ameliyatım çok iyi geçti. Eski sakatlıklarımın yanında bu hiçbir şey. Hiç merak etmeyin. Belki artık Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ama Süper Lig'de yine şampiyon biz olacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Bir an önce sahalara dönmek isteyen Osimhen'in hedefi, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi. Bu süreçte özel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ameliyat, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tufan Başar Tufan Başar:
    SEN RAHAT OL OSİMENCİM TFF BAŞKANI O SÖZÜ VERMİŞ.. SEZONUN ADI BOŞUNA SAKIN HA SEZONU OLMADI.. 1 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    İcardi?????? 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    son dakika kafayı yedi.İTraili fena vurdular herhalde İcardi ile osimen i karıştırdı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:21:12. #.0.5#
