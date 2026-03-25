Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığa rağmen camiaya umut veren bir mesaj verdi.

AMELİYAT SONRASI MORAL YÜKSEK

Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve ameliyat edilen Nijeryalı futbolcunun koluna plak takıldı. 5 haftalık bir iyileşme süresi öngörülürken, oyuncunun geri dönüş için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

YÖNETİME SÖZ VERDİ

Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un hastane ziyaretinde duygusal anlar yaşayan Osimhen, yönetime şampiyonluk sözü verdi.

"SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Yıldız futbolcu, "Ameliyatım çok iyi geçti. Eski sakatlıklarımın yanında bu hiçbir şey. Hiç merak etmeyin. Belki artık Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ama Süper Lig'de yine şampiyon biz olacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Bir an önce sahalara dönmek isteyen Osimhen'in hedefi, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi. Bu süreçte özel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.