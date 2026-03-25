Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığa rağmen camiaya umut veren bir mesaj verdi.
Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve ameliyat edilen Nijeryalı futbolcunun koluna plak takıldı. 5 haftalık bir iyileşme süresi öngörülürken, oyuncunun geri dönüş için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un hastane ziyaretinde duygusal anlar yaşayan Osimhen, yönetime şampiyonluk sözü verdi.
Yıldız futbolcu, "Ameliyatım çok iyi geçti. Eski sakatlıklarımın yanında bu hiçbir şey. Hiç merak etmeyin. Belki artık Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ama Süper Lig'de yine şampiyon biz olacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Bir an önce sahalara dönmek isteyen Osimhen'in hedefi, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi. Bu süreçte özel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.
