Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba
Spor

Haberin Videosunu İzleyin
15.01.2026 09:50  Güncelleme: 09:53
Haber Videosu

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı penaltılarla yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz sona ererken, final biletini Fas'ın forveti Youssef En-Nesyri'nin attığı penaltı belirledi. Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, maçın 118. dakikasında Victor Osimhen'i oyundan alarak yerine Samuel Chukwueze'yi dahil etti. Bu değişiklik, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

GOLSÜZ 120 DAKİKA, FİNALİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Finalist, seri penaltı atışları sonucunda belli oldu.

OSIMHEN İLK 11'DE BAŞLADI, EN-NESYRI YEDEKTİ

Nijerya'da Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Paul Onuachu ise yedekler arasında yer aldı. Fas'ta ise Youssef En-Nesyri mücadeleye kulübede başladı.

118. DAKİKADAKİ DEĞİŞİKLİK GÜNDEM OLDU

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, 118. dakikada sürpriz bir kararla Victor Osimhen'i oyundan aldı. Osimhen'in yerine Samuel Chukwueze'nin dahil edilmesi, maçın hemen ardından tartışmaların fitilini ateşledi.

PENALTILARDA KAÇANLAR VE FİNALİ GETİREN VURUŞ

Penaltılara geçildikten sonra Nijerya'da ilk penaltıyı Paul Onuachu gole çevirdi. Ancak Osimhen'in yerine oyuna giren Samuel Chukwueze ile Bruno Onyemaechi, kaleci Bounou'yu geçemedi. Fas'ta ise son penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, vuruşunu gole çevirerek takımını finale taşıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in oyundan alınması ve yerine giren Chukwueze'nin penaltıyı kaçırması sonrası eleştirilerin odağı Teknik Direktör Eric Chelle oldu. Bazı taraftarlar Osimhen'in takımın en iyi penaltıcısı olduğunu savunurken, bazı Nijeryalı futbolseverler ise Osimhen'in iyi bir penaltıcı olmadığını öne sürerek Chelle'ye destek verdi. Böylece Osimhen konusu Nijerya'da adeta iki farklı görüşe ayrılan bir tartışmaya dönüştü.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI 17 OCAK'TA

Fas finale yükselip Senegal ile eşleşirken, Nijerya ise Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında 17 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak.

