Palandöken Kayak Merkezi Sezona Hazır

Spor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, havanın soğuması nedeniyle kayak sezonunun bir ay erkene alınıp kasımda açılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Kayak merkezindeki tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, sezona başlamak için hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecelere kadar düşmesini bekliyor.

Geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kıran kayak merkezine, şehrin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesi dolayısıyla bu sezon daha fazla kayakseverin gelmesi bekleniyor.

"4 milyon turist hedefini karşılayacak kapasitemiz var"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, bölgede kar yağışının başladığını, ayrıca suni karlama ekipmanlarının çalıştırıldığını söyledi.

Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle pist çalışmalarına başlandığını ifade eden Aynalı, "İnşallah sezonu en erken açan kayak merkezi olma özelliğimizi bu sene de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz sezondan vadi pistlerimizde kar depoluyoruz. Kasımın sonuna doğru da bu depoladığımız karı, pistlere alt temel olarak seriyoruz. Üzerine de ürettiğimiz suni karı yine sererek sezonu en erken açan kayak merkezi oluyoruz. Bu sene de planımız o ki, kasımın sonunda sezonu açmak." diye konuştu.

Aynalı, şehrin "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesinden dolayı bu sezon çok sayıda organizasyonun düzenleneceğini dile getirdi.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Aynalı, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla ulusal ve uluslararası her türlü kış organizasyonunu, kış sporlarıyla, buz sporlarıyla ilgili organizasyonu eksiksiz, noksansız yapabilme durumundayız. Her sene gelen turist sayısını artırarak sezonu kapatıyoruz. Geçtiğimiz sezon turnike geçişlerimiz 3 milyona yaklaştı. Bu sene iki başkentlik süreciyle beraber en az 4 milyon turist sayısına ulaşırız diye düşünüyoruz. Zaten bütün hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Yaklaşık 35 kilometre pistimizde suni karlamamız var. 10 kilometre pistimizde ise gece kayağı yaptırabiliyoruz. Kısa süreli gelen kayakseverimiz gece de kayak yapabiliyor. 4 milyon sayısı bizim için bu sene hedef. Onu da karşılayacak kapasitemiz var."

Yeni sezon hazırlıklarında yapay zeka ve bilgi teknolojilerinin de üst düzeyde kullanıldığını anlatan Aynalı, sürekli AR-GE çalışmaları ile yeniliklerin yapıldığını belirtti.

Palandöken'in dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Aynalı, "Kayak merkezimiz, şehrin bir mahallesi gibi 5 dakikalık mesafede. Güvenlik açısından bu çok önemli. Onun haricinde de çığ önlemlerini en üst seviyede alan bir kayak merkeziyiz. Bütün çığ riski olan pistlerimizde her sabah sistemleri çalıştırarak patlatıyoruz. Çok şükür yıllardır hiçbir problem yaşamadık. Yaşamamak için de gayret ediyoruz." dedi.