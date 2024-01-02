Pamukkale Belediyespor Kulübü 2023 yılında 188 madalya kazandı

2023 yılında 14 spor branşında toplam 188 madalya kazanan Pamukkale Belediyespor Kulübü, altın çağın yaşıyor. Mavi beyazlı kulübün sporcuları hem takım hem de bireysel dallarda adlarını zirveye yazdırdı.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Belediye Spor Kulübü, ilk branşı olan tekerlekli sandalye basketboldan sonra, Avni Örki başkanlığında branş sayısını 5 yılda 14'e yükseltildi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması amacıyla kurulun kulüp, gençlere sporu sevdirdi. Mavi-beyazlı kulüp, 2023 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Kadınlar Voleybol, Kick-Boks, Karate, Basketbol, Güreş, Taekwondo, Halter, Dart, Bocce, Engelli Badminton, Görme Engelli branşlarında aktif oldu.

İlk Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile adını duyuran Pamukkale Belediyespor Kulübü, her geçen yıl branş sayısını artırarak, gençlere tüm spor branşlarında destek oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin onursal başkanı olduğu Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda elde ettikleri derecelerle 2023 yılında altın çağına ulaştı. Pamukkale Belediyespor Kulübü, bünyesinde 22 milli sporcu, 5 de milli antrenör barındırıyor. Çeşitli branşlarda 21 antrenörün görev yaptığı Pamukkale Belediyespor'da toplam 381 lisanlı sporcu bulunuyor. Bitmek üzere olan 2023 yılında mavi-beyazlı sporcular 1 uluslararası ikincilik, 5 Avrupa birinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü, 61 Türkiye birinciliği, 52 Türkiye ikinciliği, 65 Türkiye üçüncülüğü elde ederek toplam 188 madalyanın sahibi oldu.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

"Pamukkale Belediyesi olarak sporda tarih yazmaya devam ediyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Mavi beyazlı kulübümüzün başarı tablosu, gerçekten gurur duyduğum bir tablo. Gelmiş olduğumuz noktada Pamukkale'mizde gençliğin spora dahil olması konusunda başlatmış olduğumuz hem altyapı hamlesi hem de bizim sporcularımızın desteklenerek profesyonel anlamda da başarılar elde etmesi iyi bir sonuç doğmuş oldu. Pamukkale Belediyesi şüphesiz sportif anlamda hem yatırımlar hem de elde ettiği başarılar açısından tartışmasız kendi klasmanında üst seviyelerde yerini alıyor. Rabbim başarılarınızın devamını sağlasın. Sporcularımız istesin, biz belediye olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hani derler ya yensek de yenilsek de seviyoruz. Emek veren, gayret eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımıza yeni sezonda üstün başlarılar temenni ediyorum" dedi.

Mavi-beyazlı kulübün en gözde branşlarından olan yağlı güreşte sporcular 38 Türkiye birinciliği, 22 Türkiye ikinciliği, 28 Türkiye üçüncülüğü ile toplam 88 madalyayı kulübe kazandırdı. Genç mavi beyazlı kulüp sporcuları, serbest güreşte 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ile toplam 10 madalyayı kulübe kazandırdılar. Geçtiğimiz günlerde, Pamukkale Belediyespor'un başarılı yağlı güreşçisi 'Pamukkale'nin altın çocuğu' lakabıyla anılmaya başlanan genç sporcu Beytullah Sarı, bu yıl mücadele ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ayak boyunda Türkiye birinciliği ödülünü almıştı. Yağlı güreş ve serbest güreşte 60'a yakın sporcuyla, Pamukkale Belediyesi himayesinde mücadeleler için hazırlıklarını sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi'nin sporda engellileri unutmadığının en güzel ispatı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'da 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele ediyor. Pamukkale Belediye Denizli Uğur Okulları Kadın Voleybol Takımı da, Kadınlar 2. Lig'de iddialı yükselişini sürdürüyor. - DENİZLİ