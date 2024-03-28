Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig yolunda engeli aşmak istiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu Yarı final 1.maçında Pamukkale Belediyespor, Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım Süper Lig yolundaki bu engeli de aşmak istiyor.
Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Bu sezon 1. Lig'de oynadığı 16 maçın 15'ini kazanan mavi-beyazlı takım, grubunu lider olarak tamamlamıştı. Play-off'a adını yazdıran Pamukkale Belediyespor, çeyrek finalde Diyarbakır Amed Sportif ile karşılaşmıştı. Mavi-beyazlı takım ilk maçta Denizli'de 74-39 yendiği rakibini deplasmanda da 77-41'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
İlk Maç Cumartesi Günü
Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında 30 Mart 2024 Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler'i ağırlayacak. Hasan Güngör Spor Salonu'nda saat 12.00'de başlayacak olan maçı kazanmak isteyen Pamukkale Belediyespor, 1 hafta sonra deplasmanda yapılacak olan rövanş maçına rahat çıkmayı planlıyor. Antrenör Erol Kayhan gözetiminde çalışmalarına devam eden mavi-beyazlı takım bu turu geçtiği takdirde 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş olacak. Mavi-beyazlı takım Play-off finalinde ise Batman Engelliler – Beta Enerji Adana Engelliler eşleşmesinin galibiyle sıralama maçı oynayacak. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erol Kayhan, takımın sezonun ilk haftasında İzmir RSK ile oynadığı maçı kaybettikten sonra oynadığı tüm maçları kazandığını ifade ederek, "Sezona şampiyonluk hedefiyle çıkmıştık. Grup maçlarını lider olarak tamamladık. Çeyrek finalde Diyarbakır Amed Sportif'i eleyip yarı finale çıktık. Yarı finalde de Cumartesi günü Şanlıurfa Engelliler ile 2 maç oynayacağız. Hedefimiz bu maçları kazanarak Süper Lig biletini almak. Bize ilk günden bu yana destek veren Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak olan maça tüm Denizli halkını davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
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