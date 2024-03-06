Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemler açıklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki basketbol turnuvalarında görev alması muhtemel olan 40 hakemin yer aldığı geniş listeyi yayımladı. Erkekler ve kadınlar turnuvalarını yönetecek 30 hakemin seçileceği listede Türkiye'den Kerem Baki yer aldı.
Listede yer alan hakemlerin çoğunluğu, FIBA Basketbol Dünya Kupası, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi yakın zamanda gerçekleşen büyük organizasyonlarda hakemlik deneyimine sahipken birçoğu bu büyük etkinliklerin üçünde de yer aldı.
Geniş listede yer alan bütün hakemler şu şekilde:
Ahmed Al-Shuwaili (Irak), Julio Anaya (Panama), Kerem Baki, Andres Bartel (Uruguay), Johnny Batista (Porto Riko), Scott Beker (Avustralya), Omar Bermudez (Meksika), Amy Bonner (ABD), Alexander Boyer (Avustralya), Blanca Burns (ABD), Luis Miguel Castillo (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Antonio Conde (İspanya), Amel Dahra (Fransa), Yann Davidson (Madagaskar), Sara Elsharnouby (Mısır), Juan Fernandez (Arjantin), Maj Forsberg (Danimarka), Daniel Garcia (Venezuela), Viola Gyorgyi (Norveç), Waseem Husainy (Kanada), Matthew Kallio (Kanada), Takaki Kato (Japonya), Martins Kozlovskis (Letonya), Boris Krejic (Slovenya), Wojciech Liszka (Polonya), Manuel Mazzoni (İtalya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Arnold Moseya (Güney Afrika Cumhuriyeti), Wael Mostafa (Mısır), Rabah Noujaim (Lübnan), Kristian Paez (Ekvador), Carlos Peralta (Ekvador), Peter Praksch (Macaristan), Jenna Reneau (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Gatis Salins (Letonya), Roberto Vazquez (Porto Riko), Martin Vulic (Hırvatistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek).
Listede 29 farklı milletten hakem bulunurken, sekiz de kadın hakem var. Bu da FIBA'nın stratejik önceliği olan Basketbolda Kadınlar girişimi kapsamında kadın hakemleri geliştirmek ve güçlendirmek için yapılan yatırımın bir sonucu. Hakemler Paris 2024 öncesi video analizi, fiziksel antrenman, zihinsel hazırlık ve takım çalışması antrenmanlarını içeren 14 haftalık yoğun bir hazırlık programına katılacak. Paris 2024'ün başlamasından hemen önce ise Belçika'da üç günlük bir kamp gerçekleştirilecek.
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