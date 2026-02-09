Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş - Son Dakika
Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş

09.02.2026 09:03
Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında olduğu öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan bir belge çevirisinde, Franck Ribéry'nin adının geçmesi ve metinde "adli polisle birlikte gelen Ribéry'nin kendisi için 14 yaşında kızlar getirilmesini istediği" iddiasına yer verilmesi tartışma yarattı; ancak belgenin kaynağı ve bağlamı doğrulanmadı ve Ribéry hakkında şu aşamada resmî bir suçlama bulunmuyor.

ABD'de yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde futbolcu Franck Ribéry'nin adının geçtiği iddiası, uluslararası basında tartışma yarattı. Belgelerle ilgili sosyal medya paylaşımlarında yer alan çeviri metin, Ribéry'nin ismiyle birlikte bazı iddiaları içeriyor, ancak bu iddiaların hukuki bir bağlamı olup olmadığı henüz netleşmedi.

"14 YAŞINDA KIZLAR GETİRİLMESİNİ İSTEDİ"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve bir belge parçası olduğu öne sürülen Türkçe çeviri şöyle:

Belge No: EFTA00079540

"... Lyon'dan Nadine de Rothschild, futbolcu Franck Ribéry, Nancy İstihbarat Şefi, Metz'den avukatlar...

Adli polisle birlikte gelen Franck Ribéry, kendisi için 14 yaşında kızlar getirilmesini istedi.

"BENİ DARP ETTİ"

Sylvain Cormier hakkında: Onu 2002 yılında stajyer avukat olarak işe aldım. (Kayıt dışı: Bir keresinde bir kadını darp ettiğini biliyorum). Beni de darp etti. Kollarımı bedenime doğru o kadar sert bastırdı ki hareket edemedim.

Sylvain Cormier ve partneri, Nadine de Rothschild'in şoförlü aracına bindiklerini ve zengin insanlarla takıldıklarını herkese anlatıyorlardı. Bana megaloman olduğunu söylemişti..."

DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Ribéry ile ilgili iddialı pasajların resmi bir suçlama, ceza takibi veya delil niteliği taşıyıp taşımadığı henüz açıklanmadı. Örneğin Sky News haberi, dosyaların yayımlanmasının ardından çıkan ana bulgular arasında çok sayıda tanınmış isme ait yazışma ve isimlerin yer aldığını belirtirken, bu kişilerin suçlu kabul edilemeyeceğini belirtiyor.

Hukuk uzmanları, kamuya sızan büyük belge setlerinin viralliğe dönüşen anlatımlarının, somut ve resmî delillere dayandırılmadan paylaşılmasının kişisel itibar ve hukuki haklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinin altını çiziyor. Belgelerde geçen adların muhasebesi ile ilgili süreçler hâlen analiz aşamasında.

YILDIZ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA YOK

Franck Ribéry ya da temsilcilerinden konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Uluslararası spor hukuku ve kişisel haklar konusunda yayımlanacak olası beyanatlar, haberin seyrini değiştirebilir.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.