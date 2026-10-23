PFDK, Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira ceza verirken Orhan Ak'a 1 maç men verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira, Trabzonspor'a 710 bin lira, Galatasaray'a 280 bin lira, Fenerbahçe'ye 280 bin lira para cezası, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a da 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.10.2026 tarih ve 17 sayılı toplantısında aldığı karar şöyle:

Erzurumspor FK'nın, 17.10.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribünü F5 ve F6 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, 17.10.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 17.10.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü'nün, 17.10.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Tribünü 204 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 17.10.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 17.10.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribünü C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü'nün, 18.10.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün Üst 326, 327 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü masörü Hakan Küçük'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü görevlisi Muharrem Sönmez'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 18.10.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 316, 316-B, 317 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

İstanbul Başakşehir FK Antrenörü John Lammers'in, 18.10.2026 tarihinde oynanan Başakşehir FK - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Orhan Ak'ın, 18.10.2026 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 19.10.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt J-K-L-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 19.10.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst G1-Kuzey Üst G2-Kuzey Üst F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir."