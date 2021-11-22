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Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti - Son Dakika

Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti

22.11.2021 10:29
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı Belediyesi destekleri ile Aydın-Buharkent'te düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı Belediyesi destekleri ile Aydın- Buharkent'te düzenlendi. Yarışlarda 19 pilot kupa için yarıştı. Türkiye'nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve Buharkent'te ilk kez düzenlenen yarışlarda 12 pilot finişi görebildi.

Buharkent'te ilki düzenlenen ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı olan Buharkent Tırmanma Yarışı tamamlandı. 19 pilotun mücadele ettiği 7.5 Km'lik zorlu parkuru 12 pilot tamamlayabildi. Yarışlar ilçede ilk kez organize edilince yediden yetmişe binlerce izleyici yarışları izleyebilmek için neredeyse parkurun her virajında piknik havasında heyecanı yaşadı ve anı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Yerel halk tarafından pilotlara olan ilgi de fazla olunca renkli anlar ortaya çıktı.

Yarışlarda; Kategori 1'de ilk kez yarışan Buharkent'li öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder birinci olurken, Evren Girgin ikinciliği elde etti. Aydınlı öğretmen pilot Serkan Eker ise aracındaki teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı. Kategori 2'de Burak Başlık birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Sevcan Sağıroğlu ise üçüncü oldu. Kategori 3'te Bahadır Sevinç birinci olurken, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ikinciliği elde etti. Kategori 4'te Ayhan Germirli birinci, Hüseyin Yıldırım ikinci ve Serap Kotan üçüncü oldu.

Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda ilk kez yarışan Buharkent'li öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder elde ettiği dereceyle Ulusal Kategori birincisi ve Mahalli Kategori birincisi olarak tekrar podyuma çıkarak kupalarını aldı. Ulusal Kategoride bayanlar arasında da Sevcan Sağıroğlu Türkiye birincisi oldu.

"Zor bir parkurdu"

Türkiye birincisi pilot Sevcan Sağıroğlu, "Kadınlarda birinci olarak tamamladım yarışı. Zor bir parkurdu. Güzel geçti. Çok da heyecanlıydık. Ev sahipleri bizleri çok güzel ağırladılar. Yani herkes için güzel oldu" dedi.

"İnşallah bunu da klasikleştiriyor olacağız"

Ege Otomobil Sporları (EOSK) Kulüp Başkanı Özer Yüce, "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışını, 7 buçuk kilometrelik parkurumuzda 19 otomobilin katılımıyla gerçekleştirdik. İlk kez Buharkent'te yapıyoruz ama Buharkent bu işe çok güzel sahip çıktı. 12 otomobil finiş gördü. Buharkent halkının çok güzel bir desteği oldu. Yaklaşık bin 500-2 bin kişi civarında bir seyirci potansiyelimiz vardı. Etap içerisinde güvenli noktalarda yerleştiler ve gayet keyifli bir organizasyon oldu. Burada önümüzdeki yıl içinde sezon başında böyle bir organizasyon planlıyoruz. İnşallah bunu da klasikleştiriyor olacağız" diye konuştu.

"Buharkent'te bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Buharkent'te bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Türkiye tırmanma yarışının son etabı olan final niteliğindeki son yarışı Buharkent'te yapılıyor. Gerçekten güzel bir ilgi var. Her yaş grubunda binlerce vatandaşımızla birlikte bizlerde izliyoruz. Pilotların söylediğine göre buranın Türkiye'nin en zorlu ve en güzel parkuru olduğunu söylediler. Her sene bunu geleneksel hale getireceğiz. İnşallah daha geniş bir zamanda tanıtımı yapılarak yaparak daha çok insanlara ulaşmayı temin edeceğiz. Bu Buharkent'in tanıtımı için de önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Halkın ilgisi de gerçekten çok yoğun. Bu yarışın ayrı bir özelliği var. Hem bayan pilotlarımız fazla aynı zamanda koordine eden ekibin tamamı neredeyse bayanlardan oluşuyor. O güzelliği de var. Buharkent'te böyle etkinlikleri her zaman gerçekleştireceğiz. Kıran kırana, çekişmeli ve heyecanlı güzel anılara şahit olduğumuz bu güzel yarışmamızı renklendiren değerli yarışmacılarımıza ve bu heyecan dolu yarışmayı izleyen değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - AYDIN

Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti
Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Buharkent, Türkiye, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pilotların Buharkent'teki zorlu mücadelesi nefes kesti - Son Dakika Spor


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