Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e üst üste beşinci kez finalleri kaybetti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e üst üste beşinci kez finalleri kaybetti

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'e üst üste beşinci kez finalleri kaybetti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e evinde 97-90 mağlup olan Pınar Karşıyaka, sezonu tamamlayarak güçlü rakibine beşinci kez üst üste finalleri kaybetti. Ufuk Sarıca, zorlu bir sezon geçirdiğini belirterek, yeni sezon için umutlu olduklarını söyledi.

03.06.2024 12:44
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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e evinde 97-90 mağlup olarak sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibine üst üste beşinci kez finalleri kaybetti. Karşıyaka, Anadolu Efes'e 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası'nda ve ligdeki play-off etabında çeyrek finalde elendi. Geçen sezon 8 yıl sonra ligde finale çıkan İzmir temsilcisi, Anadolu Efes'le oynadığı final serisini 3-0 kaybedip şampiyonluktan oldu. Bu sezon ise Anadolu Efes'le hem kupada hem de ligde yarı finalde eşleyen Karşıyaka, rakibine yine diş geçirmeyi başaramadı. Yeşil-kırmızılılarda antrenör Ufuk Sarıca, hayatının en zorlu sezonlarından birini geçirdiğini söyledi.

Ufuk Sarıca, "Belki de bu seride gücümüz yetmedi diyelim, bunu kabul edelim. Çünkü çok komplike bir takımla oynuyoruz. Bunu çok net gösterdiler. Kötü oynamadık ama Anadolu Efes bizden çok daha iyi oynadı. Hem Karşıyaka özelinde hem de benim koçluk hayatımda bu sene en zor senelerden birisiydi. Şimdi unuttuk ama aslına bakarsanız geçen sene ağustos ayına kadar maalesef bir kongre sürecine yoğunlaştık. Oralarda belki Vitto'yu tutmamız bile mucizeydi çünkü o kongre sürecinde kimse pek de konuşup karar alacak durumda değildi. Dolayısıyla biz geç transfere başladık ama sonra yine istediğimiz kadroyu kurduk. Ancak şanssız sakatlıklar yaşadık. Yolun büyük bölümünü 4 yabancıyla tamamladık. Artık başka bir sezona bakacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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