Rafet El Roman\'dan A Milli Takım\'a şarkı müjdesi: Dinleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu

A Milli Takımımızın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini alması tüm ülkede bayram havası estirirken, sanat dünyasından şarkı müjdeleri gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın ardından Rafet El Roman da ay-yıldızlı ekibin bu tarihi başarısını taçlandırmak için özel bir şarkı hazırladığını müjdeledi.

''19 MAYIS TARİHİNDE YAYINDA''

Bir röportaj sırasında konuşan El Roman, Milli Takım ruhunu yansıtacak yeni eserinin çıkış tarihini duyurarak, ''Ben de Milli Takımımız için özel bir şarkı yazdım. Bu anlamlı çalışmayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda halkımızla buluşturacağız. Milli takımımız çok iyi, çok başarılı. Kaç yıl aradan sonra katılma şansını yakaladık ve onlardan çok şey bekliyoruz. Çok iyi, genç bir milli takım yakaladık. Bence şansımız yüksek'' dedi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ŞARKI YAPMIŞTI

Usta sanatçı Rafet El Roman, A Milli Takımımız için daha önceki dönemlerde de iki kez şarkı yaparak milli yıldızlara destek vermişti.