Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rafet El Roman'dan A Milli Takım'a şarkı müjdesi: Dinleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu

20.04.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız için şarkı yaptığını ve 19 Mayıs’ta dinleyicilerle buluşacağını açıkladı. Usta sanatçı, ''Bu anlamlı çalışmayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda halkımızla buluşturacağız'' ifadeleriyle müjdeyi verdi.

A Milli Takımımızın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini alması tüm ülkede bayram havası estirirken, sanat dünyasından şarkı müjdeleri gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın ardından Rafet El Roman da ay-yıldızlı ekibin bu tarihi başarısını taçlandırmak için özel bir şarkı hazırladığını müjdeledi.

''19 MAYIS TARİHİNDE YAYINDA''

Bir röportaj sırasında konuşan El Roman, Milli Takım ruhunu yansıtacak yeni eserinin çıkış tarihini duyurarak, ''Ben de Milli Takımımız için özel bir şarkı yazdım. Bu anlamlı çalışmayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda halkımızla buluşturacağız. Milli takımımız çok iyi, çok başarılı. Kaç yıl aradan sonra katılma şansını yakaladık ve onlardan çok şey bekliyoruz. Çok iyi, genç bir milli takım yakaladık. Bence şansımız yüksek'' dedi. 

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ŞARKI YAPMIŞTI

Usta sanatçı Rafet El Roman, A Milli Takımımız için daha önceki dönemlerde de iki kez şarkı yaparak milli yıldızlara destek vermişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:54:55. #7.12#
SON DAKİKA: Rafet El Roman'dan A Milli Takım'a şarkı müjdesi: Dinleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.