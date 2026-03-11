Rayo Vallecano\'dan Samsunspor\'a Hazırlık

RAYO Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor çok potansiyel bir ekip. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rayo Vallecano yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto ve forvet oyuncusu Oscar Trejo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımına çok güvendiğini belirten Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor çok potansiyel bir ekip. Buraya kadar geldiler. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Konferans Ligi'nde bir önceki maçlarımıza bakmamız gerekiyor. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularda büyük bir heyecan var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Ne olduğunu biliyoruz. Yarın bu tura başlayacağız. Futbolcular ve bizler için gayet önemli. Bu etaba gelmek için bayağı çabaladık. Evden uzakta bu deplasmanda elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

'YARIN CEHENNEM GİBİ OLACAK AMA HAZIRIZ'

Takım olarak hazır olduklarını ifade eden Soto, "Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu bilmiyoruz. Bugün bunu söylemeyeceğim. Yarın ilk ayağı burada oynanacak. İkinci maç Vallecano'da olacak. Bence yarınki atmosfere oyuncularımız hazır. Bu tip sahalara alışığız. Grup aşamasında bu zorlukları gördük. Yarın cehennem gibi olacak ama heyecanlıyız ve bunun için hazırlıklıyız. Sakatlarımız var. Bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklar. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşıladım" dedi.

OSCAR TREJO: İYİ MÜCADELE EDECEĞİZ

Yarınki maçın zor geçeceğini belirten Rayo Vallecano'nun forvet oyuncusu Oscar Trejo ise, "Kişisel seviyede yukarıdayım. Bu elemede olduğum için mutluyum. Alıştığımız gibi oynamaya çalışacağız. İşi evimizde bitirmek istiyoruz. Yolculuk güzel geçti. Otelde, kulüpte ve burada güzel karşılandık. Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik. Yarın iyi mücadele edeceğiz. Burada bir sürü taraftarımız olacak. Zor olduğunu biliyoruz. Seyircilerimizle beraber olmak güzel bir an olacak" diye konuştu.