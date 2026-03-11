Rayo Vallecano'dan Samsunspor'a Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rayo Vallecano'dan Samsunspor'a Hazırlık

Rayo Vallecano\'dan Samsunspor\'a Hazırlık
11.03.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Soto, Samsunspor'un potansiyeline dikkat çekti ve hazır olduklarını belirtti.

RAYO Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor çok potansiyel bir ekip. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rayo Vallecano yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto ve forvet oyuncusu Oscar Trejo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımına çok güvendiğini belirten Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor çok potansiyel bir ekip. Buraya kadar geldiler. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Konferans Ligi'nde bir önceki maçlarımıza bakmamız gerekiyor. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularda büyük bir heyecan var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Ne olduğunu biliyoruz. Yarın bu tura başlayacağız. Futbolcular ve bizler için gayet önemli. Bu etaba gelmek için bayağı çabaladık. Evden uzakta bu deplasmanda elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

'YARIN CEHENNEM GİBİ OLACAK AMA HAZIRIZ'

Takım olarak hazır olduklarını ifade eden Soto, "Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu bilmiyoruz. Bugün bunu söylemeyeceğim. Yarın ilk ayağı burada oynanacak. İkinci maç Vallecano'da olacak. Bence yarınki atmosfere oyuncularımız hazır. Bu tip sahalara alışığız. Grup aşamasında bu zorlukları gördük. Yarın cehennem gibi olacak ama heyecanlıyız ve bunun için hazırlıklıyız. Sakatlarımız var. Bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklar. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşıladım" dedi.

OSCAR TREJO: İYİ MÜCADELE EDECEĞİZ

Yarınki maçın zor geçeceğini belirten Rayo Vallecano'nun forvet oyuncusu Oscar Trejo ise, "Kişisel seviyede yukarıdayım. Bu elemede olduğum için mutluyum. Alıştığımız gibi oynamaya çalışacağız. İşi evimizde bitirmek istiyoruz. Yolculuk güzel geçti. Otelde, kulüpte ve burada güzel karşılandık. Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik. Yarın iyi mücadele edeceğiz. Burada bir sürü taraftarımız olacak. Zor olduğunu biliyoruz. Seyircilerimizle beraber olmak güzel bir an olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Rayo Vallecano, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rayo Vallecano'dan Samsunspor'a Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: Rayo Vallecano'dan Samsunspor'a Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.