Real Madrid'de Arda Güler paniği - Son Dakika
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Real Madrid'de Arda Güler paniği

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Uluslar Ligi B Grubu maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan A Milli Takım'da Arda Güler aldığı darbe sonrası oyundan çıkmıştı. İspanyol basınında Real Madrid'in milli yıldızın sakatlık durumundan endişe edildiğine dair haberler yer aldı. Öte yandan Arda ise yaptığı paylaşımda ciddi bir probleminin olmadığının mesajını verdi.

08.09.2024 10:56  Güncelleme: 12:40
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'e karşı oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve aldığı darbe sonrası oyundan çıkarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan milli yıldızımız Arda Güler, sakatlık endişesiyle yürekleri ağza getirdi.

REAL MADRID'İ KORKUTTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar örnek gösterildi ve Real Madrid cephesinde mevcut sakatlıkların fazla olmasından dolayı bu durumun endişe yarattığı belirtildi. Real Madrid'de milli ara öncesi Alaba, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga'nın sakatlıkları bulunuyordu.

Real Madrid'de Arda Güler paniği

ARDA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Maçın ardından Arda Güler'in durumuna ilişkin açıklamada bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcuyu aldığı darbeden dolayı çıkardığını belirtti. Arda ise yaptığı paylaşımda, "Daha iyisi için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı ve ciddi bir sakatlığının olmadığının mesajını verdi.

Real Madrid'de Arda Güler paniği

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 100 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı üretemedi.

Real Madrid\'de Arda Güler paniği

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Son Dakika Spor Real Madrid'de Arda Güler paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Türk Ak: Panik mi zuhahhaha ya ocakta gonderirler ardayı demedi deme BALON MİSALİ 22 38 Yanıtla
  • kadir kınay: Panikten olmuslerdir Arda olmasa Realmadrid ne yapar.Kapiya ilidi virur kuubu kapatirlar 27 8 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: Ardayı seviyoruz gururumuz . Dünyanın en büyük kulubünde oynuyor , iyi güzel ama ne diye İspanyol basının Arda hakkında yaptığı her paylaşımı burda yapıyorsunuz. Bir tek Arda yok bu takımda biraz diğer oyuncularla ilgili haberler verin . çeşitlilik yapın artık 28 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Evet Real Madrid panik içinde. Arda'nın yerine oynatacak oyuncuları yokmuş 21 4 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay: ya yeter ama her gün bunun haberi yapılıyor ülke bir yana arada bir yana olmuş sanki ulked başka sorun yok 13 5 Yanıtla
  • Ankara null: tuh tam satacakken malzeme bozulurya ondan buda 10 6 Yanıtla
  • Serkan Genç: neden korkuyor ki zaten Kadro dışı bırakmadı mı 12 2 Yanıtla

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