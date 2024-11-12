Real Madrid, halı saha takımına döndü

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle liglere milli ara verilmesiyle birlikte antrenman yapacak futbolcu bulmakta zorlanıyor.
İspanyol devi, sadece 6 futbolcuyla antrenman yapabildi. Eflatun beyazlılarda Andriy Lunin, Jesus Vallejo, Ferland Mendy, Daniel Ceballos, Endrick ve Kylian Mbappe antrenmanlara katıldı.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid'in yakasını bu sezon sakatlıklar bırakmıyor. Takım kaptanlarından Dani Carvajal, Courtois, Militao, David Alaba, Lucas Vazquez, Tchouameni ve Rodrygo sakatlandı. İspanyol devinde Carvajal ve Militao sezonu kapattı. Lucas Vazquez'in 3 hafta sonra, Rodrygo'nun ise 1 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Real Madrid'de 8 futbolcu milli takımlara katıldığı için antrenmanda yer almadı. Eflatun beyazlılarda Vinicius, Camavinga, Arda Güler, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Valverde, Rüdiger, Luka Modric ülkelerinin milli takımlarına katıldı. Öte yandan İspanya Milli Takımı'nda hiçbir Madridli futbolcuya yer verilmedi. Ezeli rakip Barcelona'dan ise 4 futbolcu aday kadroya çağırıldı.
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