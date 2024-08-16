Kocaelispor, 17 Ağustos Depremi\'ni Anma Programı Düzenliyor

Spor

- Recep Durul: "Kocaelispor depremde şehre moral ve umut oldu"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul:

"17 Ağustos'a ithafen 17 dakikalık maç yapılacak"

"Anma programına herkesi davet ediyorum"

Kocaelispor'dan 25 yıl sonra 17 Ağustos programı

KOCAELİ - Kocaelispor, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünde anma programı düzenleyecek. O dönem ligden çekilmeyip halka moral ve umut olan kulübün başkanını, yöneticilerini, teknik ekibini ve futbolcularını bir araya getiren kulüp başkanı Recep Durul, "Şehre moral ve umut oldular" dedi

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünde 1. Lig ekibi Kocaelispor anma programı düzenleyecek. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve evsiz kaldığı felaketin yıl dönümünde, o dönemde Kocaelispor'da forma giyen oyuncular, teknik ekip, yöneticiler, kulüp başkanı ve paydaşları anma programında bir araya gelecek. Depremde kaybedilen canların hatırlanacağı ve Kocaelispor'un kente katkısının vurgulanacağı anma programıyla ilgili Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

"Çok büyük acı ve yıkım yaşadık"

Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını paylaşan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Depremde evde yalnızdım. Eşim ve çocuklarım tatildeydi. 5 katlı binanın 3. katındaydım. Uyuyordum. Gürültü patırtı derken birinin kapıyı kırıp içeri girdiğini düşündüm. Kendime geldiğimde gökyüzünün portakal gibi kızardığını gördüm, sallanıyorduk. Üzerime gardırop düştü. Binanın yıkılacağını düşündüm. Yıkılmadı. Zorlanarak gardırobun altından çıktım ama bu kez de kapıyı açamadım. Camları kırıp açtım. Yerler tuğla ve cam kırıkları doluydu. Merdivenden aşağı inerken komşunun çocuğunu fark ettim, kucağıma aldım ve onunla birlikte inmeye devam ettim. Birinci kata indiğimizde merdivenler yoktu. Çocukla birlikte bir kat aşağı düştük. Bize bir şey olmadan binadan çıktık. Önce çocuğun annesini buldum ve teslim ettim. Ardından başka komşularımızı da çıkardık. Korkuyla depremin bitmesini bekledik. Çok büyük bir acı ve yıkımdı. Şoku atlattıktan sonra çevredeki komşularımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza bakmaya gittik. Bazı sokaklara enkazdan dolayı araba girmiyordu. İş yerime gittim, yıkılmıştı. Yandaki bina yıkılmıştı. Gözümün önünde arkadaki bina çöktü. 99 depremi bize büyük üzüntü, çöküntü getirdi. Şükürler olsun ki bunun altından da ülke olarak kalkmasını bildik. Hayat devam ediyor. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Bu şehre çok hizmet etmiş, çok değerler rahmetli oldu" dedi.

"Kocaelispor ile şehre moral ve umut geldi"

Depremden sonra şehrin toparlanmasını ve Kocaelispor'un etkisini özetleyen başkan Recep Durul anma programına da değindi, "Bu üzüntüler bir şekilde atlatıldıktan sonra Kocaelispor'umuz da bu şehre umut kaynağı oldu. Kocaelispor ile birlikte şehre moral geldi, umut geldi. O dönemlerde takım ligden çekilmedi. Deprem döneminde bile stat tamamen doluyordu. O dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen ve arkadaşlarının büyük emeği oldu. O dönemde futbolcularımız da büyük özveri gösterdi. Bir kuruş para istemediler. Bütün duygusuyla Kocaeli halkı, Kocaeli şehri, Kocaeli takımı için ortaya bir şeyler koydular. Bu şehrin hafızasında bunlar derinliklerinde kazılı olarak kaldı. Böyle acı yaşamış şehirde, kulüpte başkanlık yapıyoruz. Bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor'un tarihi başarı ve acılarla dolu"

"Kocaelispor çatısı altında ilk defa 25 yıl sonra deprem anma programı yapacağız. O dönemin başkanları, yöneticileri, futbolcuları, paydaşları ve halkımızla birlikte Doğu Kışla'da anma programı düzenleyeceğiz. Hepsi yurt dışından ve başka şehirlerden de gelecek. Kocaelispor'un efsane futbolcularından karma yapılarak 17 Ağustos'a ithafen deprem anısına 17 dakikalık maç yapılacak. Kocaelispor'un tarihi başarılarla ve acılarla dolu. Kocaelispor'a ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu, sahip çıkmamız gerektiğini orada yine göstereceğiz. Kocaelispor başarılı ve mutluysa şehir de mutlu oluyor. Ekonomisi canlanıyor, sosyal hareketlilik oluyor. Sonuç olarak Kocaelispor şehrin refah düzeyini yükselten unsur. Bu yüzden Kocaelispor tarihinin ne kadar önemli olduğunu taraftarımıza ve Kocaeli halkına göstermek istiyoruz. Kulüpler tarihleriyle yaşar. Tarihi olmayan kulübün yaşamasının anlamı yok. Halkımızı, taraftarımızı davet ediyorum" sözlerini kaydetti.

17 Ağustos'u anma programı

Kocaelispor Vefa Gecesi, yarın saat 19: 00'da Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde düzenlenecek. Depremde yitirilenler için yapılacak duayla başlayacak programda depremde Kocaelispor'un şehir halkına verdiği psikolojik desteği anlatan video gösterilecek. Deprem tarihine ithafen 17 dakika 8 saniye Kocaelispor'un efsane futbolcuları arasında gösteri maçı oynanacak. Programa 1999-2000 dönemi futbolcuları, teknik heyeti, başkanı, dönemin devlet bakanı, mevcut takımın başkanı, teknik direktörü ve deprem döneminde yardım maçı yapılan Yunanistan'ın Skoda Xanthi takımının o dönemki başkanı, yöneticisi ve takım kaptanı katılacak.