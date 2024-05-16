Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası İzmir'de - Son Dakika
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Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası İzmir'de

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası İzmir\'de

Red Bull Half Court 3x3 basketbol etkinliği, İzmir'de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi erkek ve kadın takımları, dünya finalinde ülkemizi temsil etmek için mücadele edecek. Elemeleri geçen sekizer takım, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda final mücadelesine çıkacak. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanacak.

16.05.2024 14:27
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Sokak basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court finali 8-9 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar ekim ayında New York'taki dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Üniversite Sporları Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleşen organizasyonda Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve İzmir'deki elemeleri geçen sekizer kadın ve erkek takım 8-9 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda final mücadelesine çıkacak.

Kadınlarda Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kavram Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi takımları erkeklerde ise Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer ekip daha finalde yer alacak.

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası İzmir'de - Son Dakika

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