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Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin

31.10.2021 10:28

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in hedefinde. Maçtan sonra yaptığı değerlendirmede Portekizli teknik adamı yerden yere vuran Dilmen, "Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip parasıyla gönderilmeli. F.Bahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Pereira" dedi.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira'ya çevrildi. 3 hafta önce liderlik koltuğunda oturan ve bugün Trabzonspor'un 8 puan gerisinde olan sarı lacivertli takımı eleştiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerden yere vurdu. Dilmen, %100 Futbol programında maç sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"8 PUAN GERİYE DÜŞECEK BİR KADROSU YOK"

"Senin sisteminde kaliteli oyunculara yer yok. İyi futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Frankfurt dönüşü sistemi sordular isim vermediler ama beni kastettiler… 15-20 dakika şov yaptı. Süslü cümlelerle… Önemli olan birlikte oynamak filan. Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok."

"4'LÜ OYNAYAN KİM GELSE TAKIM DAHA İYİ OLUR"

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4'lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum…"

"PARAYI ÖDER GÖNDERİRİM"

"Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı. Tren kaçtı kaçıyor… Ayıp mı ya antrenör değiştirmek? Vitor Pereira bu şablonda ısrar ederse, ne olur? Getir bakayım sözleşmeni, tazminatın ne kadar bakayım!' derim ve parayı öder gönderirim. Bu sistemle olmaz. Fenerbahçe lider olduğu gün de bu bunu söyledim."

"7 KİŞİYLE SAVUNMA YAPIYOR"

"Kim Min-jae, Rossi, geçen yıl çok kullanılamadığı için Mesut'u da katıyorum. Böylesine takviyelere rağmen geçen senenin uzağındasın. Bunun izahı yok. Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı Gustavo ve kaleciyle birlikte 7 kişiyle savunma yapıyor. Futbol öyle bir oyun ki, maç taktiğinizi ne yaparsanız yapın. Adam öyle bir vurur ki çatala… Sonsuza gitti top. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok o şutta. "

"MESUT İLE GÖRÜŞTÜM"

"Mesut'la geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz. Vedat Muriqi ile bu sabah konuştum ama 'Şu an bir teklif yok 'dedi. Vedat'a kalsa gelir ama teklif yokmuş. Maurizio Sarri'den ümitliydi 'Oynarım' diye düşünüyordu ama oynamadığı için mutsuz şu an."

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Konyaspor, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: En iyi yaptığımız iş eleştiri madem iyi biliyorsun buyur gel takımı şampiyon et Rıdvan hoca sana göre sistem yanlış duzelirse şampiyon olur buyur ozaman Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin - Son Dakika
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