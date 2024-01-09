Rıdvan Dilmen\'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçtiği maçı yorumladı. Semih Kılıçsoy'u Tuncay Şanlı'ya benzeten ünlü yorumcu, Süper Lig'i ilk 5'te bitirecek takımları da tahmin etti.

"TOPA MERMİ GİBİ VURUYOR"

Maça damga vuran genç yıldız Semih'e övgüler yağdıran Dilmen, "Sezon başına neden değerlendirilmedi Semih Kılıçsoy? Şenol hoca zamanında zaman zaman kadroya girmiş. Çok yetenekli, güvenli, topa mermi gibi vuruyor. Tuncay Şanlı gibi golcü kanat oyuncusu Semih Kılıçsoy. Bir de çok hızlı değil ama çabuk" dedi.

İLK 5'İ TEK TEK SAYDI

Ligin nasıl biteceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Benim sezon başındaki ilk 5 tahminim devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray veya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor ısrarım devam ediyor" dedi.