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Rıza Çalımbay: "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı"

04.11.2021 17:56

- Rıza Çalımbay: "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; "Bizim hedefimiz yine yukarılara oynamak" "Hakemlerin taraftarı da düşünmesi gerekiyor" DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Adana Demirspor maçında taraftarımıza haksızlık yaptılar.

- Rıza Çalımbay: "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay;

"Bizim hedefimiz yine yukarılara oynamak"

"Hakemlerin taraftarı da düşünmesi gerekiyor"

SİVAS - DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Adana Demirspor maçında taraftarımıza haksızlık yaptılar. Aldıkları ceza nedeniyle Giresunspor maçına gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ligde hemen her maçta gol attıklarını ancak beklemedikleri anlarda şanssız goller yediklerini kaydeden Çalımbay, "Hiçbir zaman mücadeleden kopmuyoruz. Giresunspor maçı kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Milli maç arasına iyi bir şekilde girip, arada sakat arkadaşlarımız da iyileştiği zaman daha iyi şekilde ligimize devam edeceğiz. Herkes farklı düşünebilir ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. İyi şeyler yapıyoruz ama hep son dakikalarda gol yedik. Takımıma oyuncularıma yürekten inanıyorum. Biz çok iyi şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl başardıysak, ondan önceki sezonda nasıl başardıysak aynısını yapacağız. Şu anda Türkiye de tahminime göre iki sene üst üste Anadolu'dan bir takım Avrupa'ya gitmemiştir. Aynı şekilde hedefimiz hiç değişmiyor. Bizim hedefimiz yine yukarılara oynamak. Başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

"Oynayacağımız maçları kazanacak kapasitede bir takımız"

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki şansını da değerlendiren Çalımbay, "Milli takımımızın her şeyden önce kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Ondan sonra bakacağız zaten durumlara. Oynayacağımız maçları kazanacak kapasitede bir takımız, çok iyi oyunculara sahibiz ben iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Goutas milli takımı hak etti"

Takımdaki Yunan stoper Dimitrios Goutas'un ilk kez Yunanistan Milli Takımı'na çağrılmasını da değerlendiren Çalımbay, "Bir kere bunu gerçekten hak ediyor. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Çok kaliteli bir insan. İşini de çok iyi yapıyor. Disiplinlidir, riske girmez, arkadaşlarıyla diyaloğu iyidir. Milli takımı hak ediyor. İnşallah çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.

"Maça gelemeyecek taraftarımıza yazık"

Giresunspor karşısında taraftara çok ihtiyaç duyacaklarını ancak çok sayıda tarafından haksız yere ceza aldığını söyleyen Çalımbay, "Adana Demirspor maçında taraftarımıza da haksızlık yaptılar. Hakemin yönetiminden dolayı zaten gerginlik yaşandı. Sen öyle bir penaltı verirsen taraftarı sinirlendirirsin. Hakemlerin taraftarı da düşünmesi gerekiyor. O gün hakem; futbolcuları, bizleri, tribünleri hepimizi gerdi. Bizim işimiz futbolumuzu oynamak. Maça gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı
Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı

Adana Demirspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı' - Son Dakika Spor


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