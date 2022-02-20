Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır

Fiorentina'nın basın toplantısındaki taciz skandalı spor dünyasını karıştırdı. Fiorentina'ya transfer olan forvet oyuncusu Arhur Cabral, basın toplantısında medya sorumlusu Rossella Petrillo'nun göğüslerine bakıp ağzıyla skandal bir hareket yapmıştı.

YER YERİNDEN OYNADI

Taraftarlar ve sporseverler, Cabral'ın yaptığı hareketi taciz olarak yorumlayıp tepki göstermişti. Rossella Petrillo'dan olaya ilişkin ilk açıklama geldi.

"İKİ KİŞİNİN ÇALIŞMASI"

Sporx'in haberine göre; Brezilyalı futbolcunun basın toplantısında kendisine baktığı video ile en çok konuşulan isim olan Petrillo, İspanyol gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, "Bu video tartışmalıdır çünkü normal bir çalışma ilişkisi olan insanları görmek yerine, kadınların şehvetin nesnesi olmasını isteyen, gerçekçi olmayan bir bakış açısının kurbanı olarak görünürsünüz. Benim gördüğüm tek şey iki kişinin çalışması" dedi.

"KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUN"

Petrillo ile Cabral'ın basın toplantısındaki videonun ardından Marca'nın twitter hesabında, "Fiorentinalı futbolcu, binlerce taraftarı çileden çıkartan tartışmalı bir harekette bulundu. Neye bakıyordu? Birçok insan Fiorentinalı oyuncunun neye baktığını sordu. Video, özellikle kadınların işyerlerinde karşılaştığı potansiyel sorunların hatırlatıcısı oldu" ifadeleri yer aldı.

27 GOL 9 ASİST

Bu sezon Basel formasıyla 31 maça çıkan Arthur Cabral, bu maçlarda 27 gol atıp 9 asist yaptı. Ocak ayının sonunda 14 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Fiorentina formasıyla 2 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında henüz golle tanışamadı ama 1 asist yapmayı başardı.