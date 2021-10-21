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RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

21.10.2021 12:26

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini değiştirdi. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının yarı final ve final karşılaşmalarıyla birlikte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlarımızın birkaç yıldır ambargo koyduğu, EuroLeague Final-Four karşılaşmaları şifresiz yayımlanacak. Listede bu sene ilk kez organize edilen Trabzonspor ve Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi yer almadı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. Tamamlanan çalışma sonucunda şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesi güncellendi.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNE DE YER VERİLDİ

İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ve listeyi buna yönelik güncelleyen RTÜK, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik listeyi açıkladı. Listede spor karşılaşmaları haricinde Mevlana Anma Törenleri(Şeb-i Aruz) ve Nevruz Etkinlikleri gibi kültür etkinliklerine de yer verildi.

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşmaları ve Euroleague Final-Four karşılaşmalarının şifresiz yayınlanması ile dikkat çeken ve liste şu şekilde:

  1. Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları
  2. FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
  3. FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
  4. Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları
  5. Türkiye Kupası ( Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları
  6. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması
  7. Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
  8. Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
  9. Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları ( Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
  10. Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
  11. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
  12. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
  13. Akdeniz Oyunları
  14. İstanbul Maratonu
  15. Gazi Koşusu
  16. İslam Dayanışma Oyunları
  17. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  18. Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)
  19. Yunus Emre Şenlikleri
  20. Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
  21. Nevruz Etkinlikleri
  22. Boğaziçi Kıtalararası Yarışmalar
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Euroleague, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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