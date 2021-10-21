RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. Tamamlanan çalışma sonucunda şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesi güncellendi.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNE DE YER VERİLDİ

İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ve listeyi buna yönelik güncelleyen RTÜK, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik listeyi açıkladı. Listede spor karşılaşmaları haricinde Mevlana Anma Törenleri(Şeb-i Aruz) ve Nevruz Etkinlikleri gibi kültür etkinliklerine de yer verildi.

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşmaları ve Euroleague Final-Four karşılaşmalarının şifresiz yayınlanması ile dikkat çeken ve liste şu şekilde: