Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran\'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, dün ve bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran'ı destekleyen kongre üyeleri tribünde sonuçları büyük bir coşkuyla karşıladı.
Daha sonra kutlamalar stat dışında da devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran lehine tezahüratta bulunurken, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle birlikte kaybedilen 2 puan dahi, taraftarların coşkusunun önüne geçemedi.
