Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran\'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, dün ve bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

SONUÇLAR BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Saran'ı destekleyen kongre üyeleri tribünde sonuçları büyük bir coşkuyla karşıladı.

MEŞALELER YAKILDI, DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLAMALAR YAPTI

Daha sonra kutlamalar stat dışında da devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran lehine tezahüratta bulunurken, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yaptı.

PUAN KAYBI DAHİ ENGEL OLAMADI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle birlikte kaybedilen 2 puan dahi, taraftarların coşkusunun önüne geçemedi.