Sadettin Saran\'dan seçim açıklaması: O tarihi işaret etti

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de uzun süredir merakla beklenen Divan Kurulu Toplantısı 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM KARARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geride bıraktığımız aylarda ''Sezon sonunda seçime gideceğiz'' demişti. Başkan Saran, bu toplantıda sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceğini açıklayacak.

2027'Yİ İŞARET ETTİ

Geride bıraktığımız gün Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Sadettin Saran, yaptığı bir konuşmada gelecek sezonda da görevine devam etmek istediğini vurguladı.

''KALMAYI HAK ETTİK''

2027 yılını işaret eden Saran, "Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik." sözlerini sarf etti.