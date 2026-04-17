Sadettin Saran'dan seçim açıklaması: O tarihi işaret etti

17.04.2026 15:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu öncesi katıldığı bir organizasyonda başkanlık süreci hakkında konuşarak ''2027'ye kadar kalmayı hak ettik'' sözleriyle gelecek sezonda da görevde kalmak istediğini işaret etti.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren  Fenerbahçe'de uzun süredir merakla beklenen Divan Kurulu Toplantısı 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM KARARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geride bıraktığımız aylarda ''Sezon sonunda seçime gideceğiz'' demişti. Başkan Saran, bu toplantıda sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceğini açıklayacak. 

2027'Yİ İŞARET ETTİ 

Geride bıraktığımız gün Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Sadettin Saran, yaptığı bir konuşmada gelecek sezonda da görevine devam etmek istediğini vurguladı. 

''KALMAYI HAK ETTİK''

2027 yılını işaret eden Saran, "Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik." sözlerini sarf etti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
