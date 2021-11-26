Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Aslan'ın 2-0 önde olduğu bölümde Marsilyalı futbolcular ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

MUSLERA KALESİNDEN KOŞTU

Guendzouzi'nin korner kullanacağı sırada tribünlerden sahaya madde atıldı. Bunun üzerine Muslera ve Fatih Terim, tribünlerin önüne gidip sakin olmalarını istedi. Derbideki olaylar nedeniyle ceza alan Galatasaray'da 'UEFA'dan da ceza alır mıyız?' endişesi yaşandı.

GÖKBAKAR FENA PATLADI

Galatasaray taraftarı olan sanatçı Şahan Gökbakar, madde atanlara sert sözlerle yüklendi. Gökgbakar, "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" notuyla paylaşım yaptı. Gökbakar, TFF'nin Fatih Terim'e verdiği cezalara da sert ağır sözlerle isyan etti.