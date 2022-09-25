Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın)
Cizre Belediyespor: Ivanov, Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Hilmi Şahin, Taha Erden )
Setler: 25-23, 25-14, 25-18
Süre: 80 dakika (30, 23, 27)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaların tamamlandığı C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile takipçisi 6 puanlı Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ kupada çeyrek finale yükseldi. Cizre Belediyespor ile Develi Belediyespor ise organizasyona veda etti.
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika