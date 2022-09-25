Karşılaşmaların tamamlandığı C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile takipçisi 6 puanlı Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ kupada çeyrek finale yükseldi. Cizre Belediyespor ile Develi Belediyespor ise organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

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