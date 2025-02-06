Şalvarlı, \'Anadolu Sultanları\' takımı, Kuzeyboru takımı ile dostluk maçı yaptı

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AKSARAY'da köylü kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları' voleybol takımının sporcuları, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına maç yaptı. Karşılaşmada dostluk kazandı.

Koçpınar ve Elmacık köyünden kadınların, Şehit Halil Köksal İlkokulu öğrencileriyle, kendi imkanlarıyla file kurup voleybol oynadığını gören okulu müdürü Eyyüp Aba, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında 25 kadından oluşan 'Anadolu Sultanları Voleybol Takımı'nın kurulmasına yardımcı oldu. Anadolu Sultanları ile Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımı bugün 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına maç yaptı. Köy okulunun bahçesinde oynanması planlanan maç kar yağışı nedeniyle Aksaray Spor Salonu'nu alındı. Her iki takım kaptanlarına çiçek veren Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun servis atışı ile müsabaka başladı. Maç 1-1 eşitlikle biterken, salonda renkli görüntüler ortaya çıktı.

'ANADOLU KADINININ YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Maç sonunda konuşan vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Ülke olarak depremlerden ders çıkarıp sağlam binalar yapmamız lazım. Bu konuda bilinçli bir gençlik ve toplum olarak 6 Şubat'tan büyük dersler çıkarmamız lazım. Bugün de depremde hayatını kaybedenler için Anadolu Sultanları ile Kuzeyboru takımlarının anlamlı bir maç yapmalarını yürekten tebrik ediyorum. Her iki takım da örnek bir tavır gösterdi. Anadolu kadınının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Cumhuriyet'in kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda öncülük yapmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de velilerimizi aktif eğitim sahasına çekmek adına hem anne hem de baba olarak iyi bir veli olarak Anadolu Sultanları takımı bu mesajı veriyor. Eğitim bir yolculuktur. Kuzeyin sultanlarına Avrupa'da başarılar diliyorum. Anadolu Sultanlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

'KADININ BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİYDİ'

Kendileri adına çok anlamlı bir maç olduğunu belirten Kuzeyboru Takım Kaptanı Güldeniz Önal, "Öncesinde Anadolu Sultanları bizim maçımızı ziyaret etmişti, o zaman da kendilerine teşekkür etmiş ve tanışma fırsatı bulmuştuk. Programımızdan dolayı geç bir buluşma oldu aslında. Köye gitmek istiyorduk, maçtan sonra onların böreklerinden yemek istemiştik ama maalesef hava koşullarından ötürü gidemedik. Yine de çok anlamlı ve samimi bir gün oldu. Başarmış oldukları şey gözler önündeydi, kadınların ne isterse başarabileceğini bir kez daha burada gördük. Bizim iş olarak yaptığımız şey çocukları motive edip okulda çalışarak beden eğitimi öğretmenleriyle ve müdürleriyle bir organizasyon yapmaktı. Burada karşımızda formalarıyla, takım ruhuyla yer aldılar. Dostluk kazandı ve maç 1-1 sonuçlandı. Maçtan daha fazlası vardı, kadının her koşulda hatta Anadolu'nun topraklarında bile başarabileceğini göstermek, bunu söyleyebilmek ve sizin karşınızda bulunabilmek çok değerli ve önemliydi. Gösterdikleri çaba için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Maç bence oldukça zorluydu, belki biraz fileyi zorlamış olabilirler ama bunun dışında yaptıkları her şey harikaydı. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

'PROFESYONEL DEĞİLİZ AMA ÇOK MUTLU OLDUK'

Anadolu Sultanları Takım Kaptanı Fatma Köksal ise "Bizim için bir ilkti ve çok güzeldi. Bizi kabul ettikleri için onlara çok teşekkür ederiz. Güzeldi, zevkliydi ve biraz da bize avantaj tanıdılar. Hem ev kadınıyım hem hayvanlarımız var. 2 de çocuğum var. 2'si de okula gidiyor. Maçtan önce başaracağımızı konuşmuştuk, istediğimiz gibi de oldu. Aslında onlar gibi profesyonel değiliz ama çok mutlu olduk, çok sevindik, çok zorlamadılar bizi. Voleybol sayesinde müdürümüzün bizi ön plana çıkarmasıyla ilkleri yaşadık. İlk kez sahaya geldik, formalarımız oldu, çocuklarımız bizi örnek alıyor. Şimdi voleybola diğer sporlara hevesleniyorlar. Normalde günlük kıyafetlerimizle oynuyorduk, valimizden forma talep ettik o da talebimizi kabul etti sağ olsun. Renklerini kendimiz seçtik, çok güzel forma oldu" dedi.