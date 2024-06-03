Şampiyon Bodrum\'a yakışan kutlama

Spor

Fırat AKAY/ BODRUM,

MUĞLA'da tarihi boyunca amatör liglerde sürdürdüğü futbol serüveninde 9 yıl içinde basamakları tek tek çıkarak kentin Süper Lig'deki ilk temsilcisi olmayı başaran Bodrum FK, 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. Amatör kümeden 4 lig birden atlayıp bir zamanlar hayali bile kurulamayan Süper Lig'e ulaşan Bodrum, coşkulu kutlama programına imza attı. Futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle kentte tur atarken, taraftarlar meşalelerle takıma eşlik etti. Binlerce Bodrumlu'nun Belediye Meydanı'nı doldurduğu gecede şampiyonluk turu attıktan sonra meydandaki platforma tek tek seçtikleri şarkılarla anons edilerek çıkan futbolcular ile teknik heyet, kupayı havai fişek ve ışık gösterileriyle bir kez daha havaya kaldırdı. Bodrum şampiyonluk kutlamasında kentteki tüm siyasilerle birlik mesajı verirken, gecenin finalini takımın 3 yıldır üst üste oynadığı 3 finalde kulüple özdeşlen, "Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim" parçasını seslendiren Bülent Serttaş yaptı.

BAŞKAN ÖZTÜRK: BORÇSUZ OLARAK SÜPER LİG'E ÇIKTIK

Belediye kulübüyken 4 yıl önce şirketleşen kulübü hisselerinin çoğunluğunu devralarak önce 1'inci Lig'e, ardından Süper Lig'e taşıyan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, borçsuz bir şekilde başarıya ulaştıklarını söyledi. Öztürk gecede şirketleşme sürecini de anlatıp, "Kulübün buraya gelmesinde temel taşını atan, Bodrumspor'u dernek halinden anonim şirket haline çeviren ve çevirdiği zaman büyük eleştirilere uğrayan Rıza Karakaya'ya ve ekibine canı gönülden teşekkür ederim. Bodrumspor'un sıkıntıda olduğu zamanda ben Ahmet Aras başkana dedim ki, '20 tane iş adamı gelsin yüzde 5'er hisse alalım ve Bodrumspor'u belli bir yerlere taşıyalım'. Fakat 20 kişi değil yanıma 3 tane aslan ortak geldi. Desteklerini esirgemeyen yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bu ekip bugüne kadar 24 milyon Euro para harcadı, şu anda Bodrumspor Süper Lig'de ve beş kuruş borcu yok. Biz buraya kadar getirdik, bundan sonra giderse değerli devlet adamlarının, yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan bu takım gitmez" dedi.

İLÇE STADI İÇİN IŞIKLANDIRMA İZNİ ALINDI

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Süper Lig'de iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayabilmek için yapılacak yenilikler konusunda ışıklandırma izni aldıklarını söyledi. Öztürk, "İnşallah maçları burada oynayacağız. Yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Sayın valimize ışıklandırma için gittik ve 1 hafta içinde gerekli ön izinler alındı. Işıklandırma işine bir an önce başlayacağız" dedi. Süper Lig standartlarına uygun olmayan 3925 kapasiteli statta önce gece maçlarını oynayabilmek için ışıklandırma yapılması planlanıyor. Bodrum sanayisinin içinde, çevresi SİT alanı olan statla ilgili ışıklandırma için 4 metre kazı izni alındığı, kazıda ekiplere yetkililerin de eşlik edeceği öğrenildi. Işıklandırmanın yanında kapasite artırımı için de çözüm aranacak.

İSMET TAŞDEMİR: BU DUYGUNUN TARİFİ YOK

Bodrum Futbol Kulübü'ne üst üste 3 final oynatıp 2'nci Lig'den ilk kez Süper Lig'e taşıyan teknik direktör olan İsmet Taşdemir, şampiyonluk gecesinde, "Bu duyguların tarifi yok. O son düdük çaldığı andan itibaren içimi çok farklı bir his kapladı. Hem şampiyonluk hem de Süper Lig'de hocalık benim hayalimdi. Nasip olursa bir aksilik olmazsa hayalimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş her hayalimizi gerçekleştirdik diyebilirim ama hepimiz insanız hayallerimiz bitmez. Yazı atlattıktan sonra yeni hayaller ve yeni hedefler çizeriz inşallah. Biz kendi adımlarımızı ve hedeflerimizi kendi içimizde doğru atmayı tercih ediyoruz. Kadro kalitesi olarak düşük bir kadro kalitemiz var ama farklı yönlerimizle farklı özelliklerimiz çok fazla. Biz herkesin gözüne soka soka değil sahada konuşarak iş yapmaya çalıştık" diye konuştu.

KENAN ÖZER: İNŞALLAH SÜPER LİG'DE KALICI OLUR

Yıllardır kadro istikrarını koruyan Bodrum FK'da 1'inci Lig'de 2 sezondur forma giyen takımın yıldız oyuncusu Kenan Özer, "Son maça kadar çok güzel çok tatlı heyecanlar yaşadık. Bütün takımı tebrik ediyorum, hepimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdik. Sonuç alınca her şey çok daha değerli hala geliyor. İnşallah Bodrumspor Süper Lig'de kalıcı olur" diye görüş belirtti. Kutlama gecesinde taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken en çok alkışı amatör liglerden bu yana kadroda yer alıp altyapıdan itibaren tüm kariyerini Bodrumspor'da geçiren Celal Dumanlı aldı.

VALİ AKBIYIK: SÜPER LİG'DE DE BAŞARI GELECEK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, takımın başarılı çizgisini Süper Lig'de de sürdüreceğine inandığı söyledi. Vali Akbıyık, "Bu sevince ortak olmaktan dolayı kendimi mutlu sayıyorum. 1931'den beri Bodrumspor ve Bodrumlular büyük meşakkatlere katlandı çok çalıştı arzu etti ve bugün başardı. Bodrum, Süper Lig'de artık inşallah sizlerin desteğiyle Muğla ve tüm ilçeleri tek yürek olmuş hepsinin kalbi Bodrumspor için çarpıyor. İnşallah futbolcularımız Süper Lig'de büyük başarılara imza atacaklar" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARAS: SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU

Önceki dönemde Bodrum Belediyesi'nde başkan olup 31 Mart'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlığa seçilen Ahmet Aras, yeşil-beyazlı kulübe sahip çıkacaklarını dile getirdi. Aras, "Çok tarihi bir an yaşıyoruz. Yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. Bu sene çok farklı oldu, Muğla'da ve Ege'de sayılıdır bir ilçenin Süper Lig'e çıkması, Bodrum'umuzun Süper Lig'e çıkması hepinizin başarısıdır. Bundan sonra iş bizlere düşüyor. Onlar sonuna kadar görevlerini yaptılar ama bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, "Allah yaşatmayacağı hiçbir şeyin hayalini kurdurmaz. Bu meydanda bugün Bodrumspor'umuzun 93 yıllık çınarımızın Süper Lig'e çıkışını kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.