Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti!

Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman devi, 3-0 kazandı.

BAYERN MUNİH FARKA KOŞTU

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı.

BARCELONA YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Aynı gruptaki maçta Inter'in Viktoria Plzen'i 4-0 yenmesiyle, Barcelona'nın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

A GRUBU

Ajax- Liverpool: 0-3

Napoli- Rangers: 3-0

B GRUBU

Club Brugge- Porto: 0-4

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 2-2

C GRUBU

Inter-Viktoria Plzen: 4-0

Barcelona-Bayern Münih: 0-3

D GRUBU

E.Frankfurt- Marsilya: 2-1

Tottenham- Sporting: 1-1