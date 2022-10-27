Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti!

Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman devi, 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı.
Aynı gruptaki maçta Inter'in Viktoria Plzen'i 4-0 yenmesiyle, Barcelona'nın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
Ajax- Liverpool: 0-3
Napoli- Rangers: 3-0
Club Brugge- Porto: 0-4
Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 2-2
Inter-Viktoria Plzen: 4-0
Barcelona-Bayern Münih: 0-3
E.Frankfurt- Marsilya: 2-1
Tottenham- Sporting: 1-1
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