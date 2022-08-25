Final İstanbul'da oynanacak! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu - Son Dakika
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Final İstanbul'da oynanacak! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

25.08.2022 19:58
Final İstanbul'da oynanacak! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi saat 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayern Münih, Barcelona ve Inter'in yer aldığı C Grubu zorluk seviyesiyle dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

1996'DAN SONRA İLK KEZ TÜRK TAKIMI YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlendi. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

  • Ajax
  • Liverpool
  • Napoli

B Grubu

  • Porto
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen

C Grubu

  • Bayern Münih
  • Barcelona
  • Inter

D Grubu

  • Eintracht Frankfurt
  • Tottenham
  • Sporting

E Grubu

  • Milan
  • Chelsea
  • Salzburg

F Grubu

G Grubu

H Grubu

  • PSG
  • Juventus
  • Benfica
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SON DAKİKA: Final İstanbul'da oynanacak! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu - Son Dakika
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