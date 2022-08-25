Final İstanbul'da oynanacak! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

1996'DAN SONRA İLK KEZ TÜRK TAKIMI YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlendi. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Ajax

Liverpool

Napoli

B Grubu

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

C Grubu

Bayern Münih

Barcelona

Inter

D Grubu

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

E Grubu

Milan

Chelsea

Salzburg

F Grubu

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

G Grubu

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

H Grubu