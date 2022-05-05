Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra taraftarlarını sevince boğan Karadeniz ekibi, play-off turunu geçerse ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

PLAY-OFF'U GEÇERSE GRUPLARA KALACAK

Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play-off'tan katılacak olan Trabzonspor'un ülke puanı nedeniyle seri başı olması beklenmiyor. Karadeniz ekibi turu geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.

GRUPLARA KALIRSA 37 MİLYON EURO GELİR

Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon euroyu cebine koyacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

37 milyon euroluk gelirle Trabzonspor yönetiminin eli maddi olarak güçlenecek. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri: