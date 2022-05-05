Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

05.05.2022 20:56

38 yıl sonra Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play off'tan katılacak. Trabzonspor, turu geçmesi durumunda hem gruplara kalacak hem de 37 milyon euroluk geliri kasasına koyacak. İşte Karadeniz ekibinin play-off'ta muhtemel rakipleri.

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra taraftarlarını sevince boğan Karadeniz ekibi, play-off turunu geçerse ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

PLAY-OFF'U GEÇERSE GRUPLARA KALACAK

Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play-off'tan katılacak olan Trabzonspor'un ülke puanı nedeniyle seri başı olması beklenmiyor. Karadeniz ekibi turu geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.

GRUPLARA KALIRSA 37 MİLYON EURO GELİR

Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon euroyu cebine koyacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

37 milyon euroluk gelirle Trabzonspor yönetiminin eli maddi olarak güçlenecek. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri:

YORUMLAR
500
Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Karadeniz, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri - Son Dakika


Son Dakika
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement