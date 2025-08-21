Samsunspor Avrupa'da İlk Maçını Kayıpla Tamamladı - Son Dakika
Samsunspor Avrupa'da İlk Maçını Kayıpla Tamamladı

21.08.2025 23:19
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçında Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Murat SANDIKÇI/ ATİNA (Yunanistan),

STAT: Olympiako Stadio Spyros Louis

HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez

PANATHİNAİKOS: Dragowski, Kotsiras (Dk.59 Davide Calabria), Erik Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas (Dk.59 Fotis Ioannidis), Tete, Pellistri (Dk. 76 Zaroury), Swiderski (Dk. 86 Bregou)

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 69 Yunus Emre Çift), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 69 Muja), Marius Mouandilmadji

GOLLER: Dk.51 Tomasson (Samsunspor) – Dk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos)

SARI KARTLAR: Rui Vitoria (Teknik Direktör), Palmer-Brown, Zaroury (Panathinaikos), Celil Yüksel, Tomasson (Samsunspor)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada Panathinaikos atağında Cerin'in ceza sahasına yaptığı ortaya Bakasetas vole vurdu. Savunmadan Tomasson'un uzaklaştırdığı top kornere gitti.

11'inci dakikada Panathinaikos savunmadan çıkarken Samsunspor'un kaptığı topta Celil Yüksel'in derinlemesine pasıyla Mouandilmadji ceza sahası içine hareketlendi. Brown ile ikili mücadeleye giren Mouandilmadji dengesini kaybedip düştü.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Kotsiras'ın pasıyla hareketlenen Tete yerden sert ve düzgün vurdu. Kaleci Okan topu direk dibinde yatarak kontrol etti.

37'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında, Zeki'nin ceza sahasına pasıyla hareketlenen Dimata, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

39'uncu dakikada Samsunspor yine gole çok yaklaştı. Zeki'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Makoumbou'nun ön direkte vurduğu kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50'nci dakikada Ntcham, kendi getirdiği topla ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci topu kornere tokatladı.

51'inci dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ön direkte yükselen Tomasson'un kafasında top ağlarla buluştu: 0-1.

64'üncü dakikada sol kanattan Kiriakopoulos'un ceza sahasına yaptığı ortada Swiderski'nin yükselerek kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Pellistri'nin vuruşunda Samsunspor defansı topu kornere çıkarttı.

66'ncı dakikada Panathinaikos'un kullandığı köşe vuruşunda Samsunspor defansının uzaklaştırmak istediği top Kiriakopoulos'un önüne düştü. Kiriakopoulos'un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

74'üncü dakikada Tete'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Palmer-Brown'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

81'inci dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Dragowski, direğin dibinden kurtardı.

Karşılaşma Panathinaikos'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Panathinaikos, Yunanistan, Samsunspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

