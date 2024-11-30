Samsunspor, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Samsunspor, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Bodrum FK\'yı 4-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, evinde Bodrum FK'yi 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelenin gollerini Van Drongelen ve Moundilmadji (2) ile Soner Aydoğdu kaydetti.

30.11.2024 16:00  Güncelleme: 16:01
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STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

SAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 67 Schindler), Bola (Dk. 78 Soner Gönül), Bennasser, Ntcham (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 85 Tait), Dimata (Dk. 78 Muja), Moundilmadji

BODRUM FK: Gökhan, Üzeyir, Ajeti (Dk. 54 Obekpa), Celustka, Gökdeniz, Taylan, Fredy (Dk. 87 Yusuf), Brazao (Dk. 67 Cenk), Dimitrov (Dk. 67 Enes), Seferi (Dk. 87 Kenan), Puşcaş

GOLLER: Dk. 6 Van Drongelen, Dk. 52 ve Dk. 55 Moundilmadji, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Samsunspor)

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 4 - 0 mağlup etti.

2'nci dakikada Samsunspor atağında Holse'nin pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

6'ncı dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

10'uncu dakikada Gökdeniz'in yerden pasıyla buluşan Seferi'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

40'ıncı dakikada Dimata'nın pasıyla buluşan Holse'nin altı pas üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

45'inci dakikada Dimitrov'un ceza sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

46'ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında EmreKılınç'ın pasıyla buluşan Dimata'nın altı pas üzerinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

48'inci dakikada Bola'nın ceza sahasına yaptığı ortada Holse'nin vuruşunda önce defansa sonra üst direğe çarpan top kornere çıktı.

52'nci dakikada Holse'nin ara pasıyla buluşan Moundilmadji kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-0

55'inci dakikada Emre Kılınç'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Moundilmadji kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırttığı şut ağlarla buluştu. 3-0

57'nci dakikada Dimata'nın çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada topun gelişine vuran Holse'nin volesinde kaleci Gökhan topu direk dibinden çıkarttı.

72'nci dakikada Bola'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Dimata'nın vuruşunda top üst direkten kale çizgisine çarpan top oyun alanına geri döndü.

84'üncü dakikada Puşcaş'ın pasıyla buluşan Seferi'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Tait'in pasıyla buluşan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 4-0

Karşılaşma 4 - 0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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