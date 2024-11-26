Samsunspor İcra Kurulu Geleceğe Yönelik Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Samsunspor İcra Kurulu Geleceğe Yönelik Projelerini Açıkladı

Samsunspor İcra Kurulu Geleceğe Yönelik Projelerini Açıkladı

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, düzenlediği basın toplantısında icra kurulunun işleyişi ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdi. Kulübün yapısının genişleyeceğini ve yeni nesillerin Samsunsporlu yetiştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

26.11.2024 19:58  Güncelleme: 20:03
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SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "İcra kurulunu Samsunspor'u yöneten ekip olarak da değerlendirebilirsiniz" dedi.

Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İcra kurulu üyelerinin yapacakları görevler ve sorumlulukları hakkında konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "İcra Kurulunun içinde de oluşturduğumuz komitelerimiz var. Komitelerin içinde görev alarak sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bu komitelerin amacı da daha çabuk reaksiyon vermektir" sözlerini sarf etti.

'YENİ NESİLLERİN SAMSUNSPOR'LU YETİŞMESİNİ SAĞLAMAK GİBİ ŞEYLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORUZ'

İcra kurulu ile Samsunspor'un gelecek zamanda yapılacak projelerde daha da gelişeceğini belirten Veysel Bilen, "Burada amaçlanan icra kurulunun genişlemesidir. Samsunspor sadece bir takım değil, bir kulüptür. Kulüpte yaşayan bir organizma olduğuna göre her geçen gün ya da yıl bulunduğumuz kulvarda dikkate alarak gelişeceği hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda başladığımızda 2'nci ligde icra kurulu yoktu. 1'inci lige geldiğimizde bir icra kurulu oluştu. Soner Soykan, Suat Çakır ve ben üçümüz vardık. Sonra Süper Lig'e çıktık ve geliştik. İcra kurulu bugün bu yapıda olmakla birlikte yarın ya da farklı yapılarda, sayısal olarak ta biçimsel olarak ta gelişebilecektir. Çünkü hakikaten Samsunspor planlı programlı yönetildiği için, bakanımızın hedefleri doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmek için yapısal gelişmelere mutlaka ihtiyaç duyulacaktır. Bu bağlamda da gerekirse icra kurulumuz büyüyecek ve gelişecektir. Çalışmalar yaparak gerek Samsunspor'un sponsorluklarının artırılması, gelirlerinin artırılması, Türkiye'de geliştirilebilecek projelerin hayata geçirilmesi ve bunu yanında sosyal faaliyetlerimizin dernekle beraber yürütülerek şehirle bütünleşmek, yeni nesilleri Samsunsporlu yetişmesini sağlamak gibi şeyler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Öbür taraftan taraftarlarımız her geçen gün sayısal olarak büyüyor. Onlarla alakalı sorunlarımızda artıyor. Bunlarla ilgili komitemizde mevcut. TFF ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Kulüplerle olan ilişkilerimiz daha iyi gelişiyor. Bunun gibi ihtiyaçları cevaplayabilmek için oluşturduğumuz komitelerimiz mevcut. Bu komiteleri de görev yapan icra kurulu üyesi arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor İcra Kurulu Geleceğe Yönelik Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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