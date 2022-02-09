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Samsunspor Teknik Direktörü Çapa: "Geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle 7'nciyiz" - Son Dakika

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa: "Geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle 7'nciyiz"

09.02.2022 14:39
Samsunspor Teknik Direktörü Çapa: "Geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle 7'nciyiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, görevde bulunduğu 13 maçta 23 puan topladıklarını belirterek, "Puan ortalamasına bakarsanız her maç 2 puan yapar ve bu puan ortalamasının takımı ligin ikinci sırasına yerleştirmesi lazımdı ama geçmişte...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, görevde bulunduğu 13 maçta 23 puan topladıklarını belirterek, "Puan ortalamasına bakarsanız her maç 2 puan yapar ve bu puan ortalamasının takımı ligin ikinci sırasına yerleştirmesi lazımdı ama geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle şu an 7'nci sıradayız." dedi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra yönetime takımın hangi bölgelerde oyuncuya ihtiyacı olduğunu rapor halinde sunduklarını söyledi.

Transfer sürecine karışmadıklarını, sadece mevcut oyunculardan en üst seviyede yararlanmak için çalıştıklarını vurgulayan Çapa, "Yönetim kurulumuz transfer sürecinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Özellikle hedefi ve projesi olan bir takıma yararlanamayacağımız oyuncu transferi yapmadık. Futbolcunun bireysel yeteneği önemli ama takım için ne verdiği bizim için daha önemlidir. Transfer konusunda bunu belirttik. Oyuncunun yeteneği futbolcuyu Samsunspor'a getirir ama karakteri Samsunspor'da bırakır. Bu karakterler çoğalırsa kazanan Samsunspor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çapa, ligin ikinci devresine iyi başladıklarını, iki galibiyet aldıktan sonra Ankara Keçiörengücü maçına çıktıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu maça da galibiyet için çıkmıştık ama oynanan oyundan ben de memnun olmadım. Maalesef bazen sahada istediğiniz oyunu oynayamıyorsunuz. Oyundan memnun değilim ama mücadeleden memnunum. Sonuçta 1 puan aldık ama camiamızın hemen karamsarlığa kapılması bizi üzdü. Ligin gerçeklerini kimse görmek istemiyor. Her takım her takımı yenebilecek kabiliyetli oyunculara sahip. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Ligde alınan haftalık olumlu veya olumsuz sonuçlar sezon sonunda işini kolaylaştırıyor ama yerinizi belirlemiyor. Daha ligin bitimine 15 maç var. Biz geldiğimizde bu takımın 11 puanı vardı, şimdi 34 puanı var. Yani 13 maçta 23 puan toplamışız. Puan ortalamasına bakarsanız her maç 2 puan yapar ve bu puan ortalamasının takımı ligin ikinci sırasına yerleştirmesi lazımdı ama geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle 7'nci sıradayız."

Hedeflerinin her zaman Süper Lig olduğuna işaret eden Çapa, "Amacımız iyi şekilde sezonu bitirmek ama kalıcı bir şeyler inşa etmek. Samsunspor'un gelecekteki 5-6 yıllık kadrosunu oluşturduk. Eğer bu kadronun üzerinde çok fazla oynanmadan kaliteli 2-3 oyuncu katarak devam edersek başarı mutlaka gelecektir. Önümüzdeki maçta Süper Lig'de şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi oynamış Bursaspor ile oynayacağız. Birkaç senedir zor zamanlar geçirmiş olabilirler ama transfer sürecinde iyi oyuncular aldılar. Zor bir maç olacak. Tabii ki hedefimiz kazanmak." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Junior Tallo katılmadı.

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Samsunspor, Fuat Çapa, Spor Toto, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Çapa: 'Geçmişte kaybedilen puanlar nedeniyle 7'nciyiz' - Son Dakika Spor


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