Sanki 40 yıldır Türkiye\'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

Spor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayram'ına özel bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Yıldız golcü, atın üstünde olduğu bir fotoğraf yayınlayarak sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayram'ını kutladı. Icardi, paylaşımına "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu ekledi.

BEĞENİ YAĞDI

Henüz iki yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;