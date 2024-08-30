Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika
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Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

Sanki 40 yıldır Türkiye\'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı. Atın üstünde olduğu bir fotoğraf yayınlayan Icardi, paylaşımına, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu ekledi.

30.08.2024 11:28
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayram'ına özel bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Yıldız golcü, atın üstünde olduğu bir fotoğraf yayınlayarak sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayram'ını kutladı. Icardi, paylaşımına "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu ekledi.

BEĞENİ YAĞDI

Henüz iki yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

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Son Dakika Spor Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: giovanni acilen bu soruna çözüm bulmalı arkaya atılan toplarda sıkıntı var dünde böyle bir hatadan gol yedik savunma çok önde bu sorunu çözersek uefa kupasının en güçlü adayı BEŞİKTAŞ olur 14 53 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: bu haberin altına bu yorum vallahi bravo :))) 41 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Yılda 10 milyon Euro alıyorsun attıgın tivitler kadar shad o parayı hakedecek futbol oynasaydın şimdi atın ğzerine binip göstermelik hareket yaparak taraftarına iyi görünmek yerine şampiyonlar ligine katılmış bir GS ye zafer bayramı hediyesi vermiş olurdun 11 14 Yanıtla
  • Emin Erol: wanda nara 15 9 Yanıtla
  • Hayri Selçuk: O içimizden biri (icardi) 10 13 Yanıtla
  • Zafer Aşık: 40 yıldır bu ülked3 olup bu paylaşımı yapmayan veya yapandan rahatsız.olan da çok. Onları nasıl tanımlayalım? 12 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Ya bi gidin artık neymiş efendim taht kuracakmış sanki çok gerekliydide 6 9 Yanıtla
  • Murat Avci: adam giydiği kıyafete bakında yorum yapın.. ne Türk ü kardeşim 8 3 Yanıtla
  • Mert: Ülke çelişkisi bu adam 100 tiyatro 4 6 Yanıtla
  • Nuri Varol: futbolcu bile alırsan önce karakter sorgulansin. teşekkürler mauro rikardi. 6 3 Yanıtla
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