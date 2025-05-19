Şanlıurfa\'da futbol akademisi kuruluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleriyle Şanlıurfa'da futbol akademisi kurulacak. Akademinin koordinatörlüğüne ise Hırvat asıllı Teknik Direktör Radoslav Tomic getirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa'da futbol akademisinin kurulacağını müjdeledi. Toplantıya ayrıca, futbol akademisinin koordinatörlüğünü üstlenecek Hırvat asıllı Teknik Direktör Radoslav Tomic de katıldı. Daha önce birçok kulüpte görev almış olan UEFA Pro Lisansına sahip Radoslav Tomic'in uluslararası deneyimiyle spor altyapısına önemli katkılar sunması bekleniyor. Akademi projesinin teknik yapılanmasında Tomic'in aktif rol alacağı, bölge genelinde yetenekli gençlerin keşfedilerek akademiye kazandırılacağı belirtildi. Akademi çalışmalarının kısa süre içinde başlaması ve ilk etapta çevre illerden de genç yeteneklerin dahil edilmesi planlanıyor.

Başkan Gülpınar, memleketin takımının bir alt lige düşmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, belediyenin kulüple ilişkisine dair net mesajlar verdi. Gülpınar, yaptığı açıklamada, "Geçen sene yaşanan sıkıntılar maalesef takımın bir alt lige düşmesi hepimizi derinden üzmüştür. Burada belediyenin fonksiyonu ne olacak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının takınacağı tavır, tutum ne olacak. Eski alışkanlıkları artık bir tarafa bırakmak lazım. Biz eski alışkanlıkları yıkmak üzere buraya geldik. Aynı şekilde takıma da farklı davranmamızı kimse bizden beklemesin. Bir defa biz gelirken takım ile ilgili bir vaatte bulunmadık. Evet, yaptığımız boynumuza bir atkı takmaktı, o atkıyı da sağ olsun bir arkadaşımız taktı. O atkı başımızın tacıdır ama atkıyı taktık diye herhangi bir vaatte bulunduk veya takımı en üst lige çıkaracağız, böyle yapacağız gibi bir taahhütte bulunmamız söz konusu olamaz. Her şey paraya bakar. Bugün devasa projelerimiz bile bizi beklerken ve Urfa'da çok ciddi manada geçime muhtaç insanlarımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz varken benim maalesef kısıtlı ve az kaynaklarımı, borç içerisinde debelenen bir belediyenin kaynaklarını takıma aktarmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben bunu hep maddi, siyasi boyutunu bir tarafa bırakıp, manevi boyutuyla münazara yapmak zorundayım. İnsanlar bunu daha iyi değerlendirecekler çünkü bunun yarın öbür gün bu dünyada değil, esas diğer dünyada hesabı vardır. Dolayı kaynakları çok verimli ve mantıklı bir şekilde kullanmamız lazım" dedi.

"Maddi ve manevi olarak bizler elimizi taşın altına koyduk"

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Gülpınar, futbol altyapısının yıllardır ihmal edildiğine dikkat çekerek, "Urfa, bugün en genç nüfusun olduğu bir şehir ve o da bu şehrin takımı. Bu kadar gencin olduğu bir şehirde altyapı konusunda bugüne kadar sağlam bir adım atamamışsak ve halen bu konuyu gündeme getirememişsek hepimizin eksiğidir. Önemli olan profesyonel bir şekilde ve mantıklı bir şekilde yol alabilmektir. Bugünden yarına bir şey vaat etmiyoruz, zaten böyle bir vaatte de bulunamayız. Bundan sonra eski alışkanlıkları bir tarafa bırakıp, mantıklı bir şekilde, dünyanın yaptığı gibi profesyonelce bu işi yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Kendi imkanlarımla, belediyeye hiçbir şekilde yük olmadan biz değerli dostlarımızı buraya davet ettik ve burada ağırlıyoruz. Bunda bile belediyenin menfaatini düşünüyoruz. Yoksa çok kolay bir şekilde konuyu belediyeye fatura edebilirdik. Belediye üstlensin diyebilirdik ama biz öyle düşünmedik. Bu aslında Urfa sevdamızın da bir göstergesi olsa gerek. Maddi ve manevi olarak bizler elimizi taşın altına koyduk. Burada atılacak en önemli adım, futbol akademisi kuracağız. Avrupa'da da gurbetçi çocuklarımız var, çok güzel bir havuz var. Onlardan da istifade ederek gerçekten kentin takımına gelecek, gönül verecek, kendini de gösterecek ve aynı zamanda takımı da üst liglere taşıyacak bir anlayışın altyapısını oluşturmamız lazım. Şimdi artık kulübe balık tutmayı öğretmemiz lazım. Öyle balık vermekle bu değirmenin suyu dönmüyor. Hep gördüğüm, gözlemlediğim, her sene o para versin, bu para versin, biz bu işi götürelim. Bu mantıkla bu iş yürümez çünkü artık kaynak tükendi, deniz tükendi. Bizim kendi denizimizi, kendi gölümüzü doldurmamız lazım çünkü başka türlü bu işin altından kalkamayız. Bu işin artık bir mantığı olması lazım. Her sene gidip işadamlarının kapısında, belediyenin kapısında beklemek hoş değil. Biz bunun mantıklı bir şekilde ilk adımını bugün atıyoruz. Hemşerilerimiz, taraftarlarımız sabırlı olacak. Bu hemen bugünden yarına başarı gelecek, bugün 1. Lig, yarın Süper Lig, ondan sonra Şampiyonlar Ligi falan, böyle bir dünya yok. Bunu çok mantıklı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz, inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

"Bütün imkansızlıklara rağmen kulübe yardım ettik"

Geçmiş dönemde de kulübe destek verdiklerini ancak belediyenin sırtına sürekli yük yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Gülpınar, "Biz bütün imkansızlıklara rağmen geçen dönem de ayni ve nakdi olarak yardım ettik. Her ne kadar telaffuz etmeseler bile bazıları. Bazıları olayı bize fatura etmeye kalkışsalar bile biz bu oyunlara gelmeyiz, kimse de bu oyunun altında bizi bırakamaz. Kimse kusura bakmasın, biz de yıllardır siyasetin içerisindeyiz. Bu oyunları yutmayız. Biz yapacağımız her şeyi yaptık. Allah rızası için yaptık, Urfa için yaptık, kulüp için yaptık. Elimizdeki imkanlar bu kadardı, daha fazlasını yapamazdık. Bu sene de inşallah arttırarak yapacağız. Bu sene inşallah durumumuz bir önceki seneye göre daha iyi olacak. Belediyenin imkanları daha da fazla olacak. Biz arkadaşlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz çünkü bu yeterli değil. Belediyenin desteğiyle takımı bir yere getirmek, böyle bir dünya yok, böyle bir mantık yok. Ben bunu kökten reddediyorum" şeklinde konuştu.

"Değirmenin suyunu böyle döndürmek mümkün değil"

Kulübün tesisleriyle ilgili de önemli tespitlerde bulunan Başkan Gülpınar, buranın bugüne kadar kalıcı gelir kaynağına dönüştürülememiş olmasını eleştirerek, "Tesisleri ilk defa gezdim. Ben orayı bugüne kadar kulübün şahsi malı diye düşünüyordum ama anladığım kadarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geçici olarak vermiş. Bugüne kadar siyasetteydik, tesislerin devrini yapalım, burayı kulübe kalıcı olarak kazandıralım diye kimse bize başvurmadı. Orada bir sürü kullanılacak tesis var. Tenis sahasından tutun, yüzme havuzundan tutun, arkada boş bir inşaat alanı var. İşte burada kulübe kalıcı gelir sağlanabilirdi. Keşke oralar bugüne kadar değerlendirilebilseydi, kalıcı gelir sağlanırdı. Bunlara kafa yormamız lazım. Her sene gelip belediye para versin, valilik para versin, vekiller para toplasın, işadamları para versin, böyle bir değirmenin suyunu döndürmek mümkün değil" dedi.

Son olarak projeye dair umutlarını paylaşan Gülpınar, bu çalışmaların kalıcı bir eser olarak kulübe kazandırılacağını ifade ederek, "İnşallah Allah bizleri mahcup etmesin. Yüzümüzün akıyla 3 ya da 4 sene sonra bu görevi bıraktığımızda kulübe kalıcı bir eser bırakmış olalım. Bakın, o tesisleri yapana Allah razı olsun diyoruz. Kalıcı bir eser. Ne güzel. Biz bunu daha da geliştirebilirdik. Bugün ilk adımı atıyoruz. Urfa'mıza hayırlı olsun. İnşallah buradan güzel neticeler alacağız. Takımımızı çok güzel yerlerde görmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA