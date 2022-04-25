Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi.

Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 14 ilden 66 eskrimci, iki gün süren etkinlikte federasyon kupasını kazanmak için ter döktü.

Karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular kupalarını, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nesih Çiftçi ve Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber'in elinden aldı.

Müsabakalarda dereceye giren isimler şöyle:

Kadınlar

1- Gökçe Günaç (TED Spor Kulübü)

2- Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim Spor Kulübü)

3- Damlanur Sönmüş (Alanya Spor Kulübü)

Erkekler

1- Halis Efe Elibol (Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü)

2- Ömer Kaan Öztunç (Mersin Eskrim Spor Kulübü)

3- Cengizhan Öner (Alanya Spor Kulübü)