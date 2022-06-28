Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak - Son Dakika
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Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak

28.06.2022 18:08

Manchester City''de forma giyen başarılı futbolcu İlkay Gündoğan, eşi Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun bir düğün yapacak. Dünyaca ünlü futbolcunun düğünü 3 Temmuz'da memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak! İlçede hazırlıklar başladı

DÜĞÜN BALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNDE OLACAK

NTV'nin haberine göre, Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kır bahçesinde düğünü gerçekleşecek olan Gündoğan'ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğünde gündüz saatlerinde yemek daveti, akşam saatlerinde ise eğlence olacak.

İlçede hazırlıklar başladı! Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi. Türk asıllı Alman futbolcu Gündoğan'ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey'e gelmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak! İlçede hazırlıklar başladı
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak! İlçede hazırlıklar başladı
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan düğününü Balıkesir'de yapacak! İlçede hazırlıklar başladı
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İlkay Gündoğan, Balıkesir, Spor, Son Dakika

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