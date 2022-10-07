Antalya haberi! Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Dünya Şampiyonası sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kapanış törenine, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı.

Organizasyona 39 ülkeden 124 sporcu katılırken, 13 dünya ve 12 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF Başkanı Aydın, törendeki konuşmasında, federasyon olarak, serbest dalışın en prestijli yarışmasına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

CMAS Başkanı Arzhanova ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Aydın, "Farklı disiplinlerde gösterdikleri mücadeleleri, cesaretleri ve başarılarıyla dünya şampiyonasına katılan tüm ülke sporcularını, teknik heyetlerini kutluyor ve teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ulutaş da "CMAS ve TSSF'nin organize ettiği şampiyonayı tamamladık. CMAS başkanının Türkiye'yi ve Kaş'ı tercih etmesi bizi çok memnun etti. Bu büyük organizasyonlara, Antalya'dan Kaş'ın ev sahipliği yapması bizi çok mutlu etti. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesini, Kaş'ın tanınırlığının, güzelliklerinin tüm dünyada ve Türkiye'de bilinmesinden, daha çok misafirin Kaş'a gelebilmesi ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Programda, protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Bu arada, şampiyonada son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.