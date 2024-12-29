Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Yeni Başkanı

Spor

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Serdal Adalı oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Adalı, başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti.

Olağanüstü kongreyle seçilen üst üste 5. başkan

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu.

Üniversite eğitimini ABD'nin California eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atıldı ve ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde 6 bini aşkın personeliyle uluslararası alanda çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmektedir.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.