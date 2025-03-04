Serdal Adalı\'dan Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman için ortalığı karıştıracak sözler

Spor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Adalı, geçtiğimiz günlerde sert açıklamalarla birbirlerine yüklenen eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KUMPAS KURACAK OLAN KURSUN"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

Fikret Orman, "Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak" dedi.

"Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım.

"SENELERDİR CAMİA OLAMIYORUZ"

Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil.

"HERKES KENDİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Ahmet Nur Çebi kulübü yönetiyor diyenler var.

Onu diyenin alnını karışlarım.

"ÇEBİ GELDİ, ORMAN GELMEDİ"

Ahmet Başkan 1 kere geldi hayırlı olsuna. Fikret Başkan da gelmedi, onu söyleyeyim. Ben onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Onun yüzünden sol omzum kırık. Bir omuz ver Beşiktaş'a dedi, seçime girdim, Fikret Başkan'ın ikinci başkanı oldum. İkinci başkan oldum diye Ahmet Başkan'a seçim kaybettim.

"ÇEBİ'Yİ İBRA ETMEDİM"

Ben Ahmet Nur Çebi'yi ibra etmedim. Fikret Başkan orada yoktu, ben oradaydım ama. Ben her ikisine karşı da seçime girdim. Ahmet Nur Çebi, bir kere hayırlı olsuna geldi, bir de Divan'da gördüm.

"FİKRET ORMAN BENİ ÇOK İYİ TANIR"

Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin.

"İKİSİNİN DE DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİL"

İkisinin de söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor, ne fayda getiriyor! Bence her ikisi kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Şu enerjilerini getirsinler, madem çok enerjikler, laf yetiştiriyorlar, gelsinler Beşiktaş'a faydaları olsun. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin yaptıkları şey Beşiktaş'a zarar veriyor. İkisi de birbirini gündemde tutuyor. Şu kulüp düzlüğe bir çıksın da sonra kime ne istiyorsa gelsin ya!

"ONUN DA PEŞİNE DÜŞECEĞİM"

Dört senede hiç mi yanlışı yok Ahmet Nur Çebi'nin. Varsa yanlışı, onun da peşine düşeceğim. Hiç öyle şeylere tevessül etmem. İkisinden de rica ediyorum, bundan sonraki kavgalarını Beşiktaş'ın dışında, başka şekilde yapsınlar. Başka bir yerde baş başa otursunlar, etsinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar.

"ORMAN'A LAF YETŞTİREBİLİR Mİ?"

Serdal Adalı: Ahmet Nur Çebi yanlış yapıyor. Fikret Orman'a laf yetiştirmenin imkanı var mı! Fikret Orman'a laf yetiştirecek bir tane adam var. O da ortada yok.

Candaş Tolga Işık: Nerede Hasan Arat?

Serdal Adalı: Haberlerden yurt dışında olduğunu biliyorum.