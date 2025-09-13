Sergen Yalçın Başakşehir Maçında 4 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Sergen Yalçın Başakşehir Maçında 4 Değişiklik Yaptı

13.09.2025 20:32
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir'e karşı 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11'inden 4 değişiklik yaparak Başakşehir karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ligde son olarak Corendon Alanyaspor ile oynanan müsabakaya göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Yalçın, takımdan ayrılan Ernest Muçi ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Jonas Svensson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'ye ilk 11'de görev verdi.

Sergen Yalçın, Başakşehir maçına şu 11 ile çıktı:

" Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham."

Sergen Yalçın, 1386 gün sonra Dolmabahçe'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Rams Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, en son 27 Kasım 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye adım atan Sergen Yalçın, önceki döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yeni transferler taraftarın karşısına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Ligde ilk maçlarını Alanya deplasmanında oynayan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıktı.

Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde Sergen Yalçın'dan görev bekliyor.

Ayrıca Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da Başakşehir mücadelesiyle ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtlarına geçirmiş oldu.

Rıdvan Yılmaz 1224 günlük hasreti bitirmek için görev bekliyor

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a dönen Rıdvan Yılmaz, maça yedek kulübesinde başladı. Rıdvan, oyuna girmesi halinde yaklaşık 3.5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında top oynamış olacak. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.

Rıdvan Yılmaz, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

Oyuncular 1 dakika hareket etmedi

İki takım futbolcuları, ilk düdük sonrası 1 dakika hareketsiz kalarak 'Nefret yok, futbol var' mesajı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

