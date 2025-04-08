Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika
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Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti

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Süper Lig'de küme düşme hattı ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, kimlerin düşeceğine dair tahminlerini paylaştı. Yalçın, Kayserispor'un kümede kalacağını, Alanyaspor ve Sivasspor'un ise düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

08.04.2025 13:40  Güncelleme: 13:48
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Süper Lig'de 30. hafta sona ererken küme düşme hattında işler kızıştı. Adana Demirspor'un ardından kimlerin düşeceği merak edilirken Sergen Yalçın'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"MÜMKÜN DEĞİL KURTULMASI"

Ekol TV'de konuşan Sergen Yalçın, "Kayserispor oradan yüzde 100 sıyrılır. Bodrum FK, Alanyaspor ve Sivasspor'dan ikisi düşer. Bak bunu da unutma. Alanyaspor içeride Bodrum'a kaybetti. Kimi yenecek mesela? İçeride direkt rakibine yeniliyorsun. Artık sen ligin son maçına kadar küme düşme hattından kurtulamazsın demek bu. Son maça kadar oradasın. Son maçta kurtardın veya düştün olur. Mümkün değil kurtulması. Çok muhteşem bir şey yapar, art arda 3-4 maç kazanır o başka bir şey ama sezon başından beri kaç kez kazanmışlar?" dedi.

"YÜZDE 90 KÜME DÜŞER"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Kayserispor bu hafta içeride Kasımpaşa ile oynuyor. Yenerse 36 puan yapıyor zaten kurtarıyor. Bir tane daha yense 39. İki beraberlikle de 41 yapıyor. Zaten 41 puan kümede kalır. Sivasspor'un maçları çok zor. Daha Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacak. Mutlaka 1-2 tane kazanıp 39-40 puanları görecekler ama bu puan kurtarmayacak. Alanyaspor-Kayserispor maçı var. Alanyaspor o maçı kazanamazsa yüzde 90 küme düşer. Bodrum FK bu hafta içeride Antalyaspor'u yensin o da kurtarır. Kayseri de kurtarır. Artık ondan sonra Sivasspor ve Alanyaspor'u mucizeler kurtarır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika
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