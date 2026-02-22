Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek - Son Dakika
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek

Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22.02.2026 23:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. El Bilal Toure'nin sahalara dönüşü hakkında konuşan Yalçın, ''El Bilal Touré 6-8 hafta forma giyemeyecek.'' yorumunu yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 4-0 kazanılan Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'HER TARAFIYLA TATMİN EDİCİYDİ'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Bilal çok önemli, oyun kurgumuzu çok etkileyecekti bu sakatlık. Hafta içi başka bir formata çalıştık. İki ön liberolu, Junior'un farklı mevkide olduğu. Göztepe iyi takım, savaşçı bir takım. Hem oyunu kazanmak hem skoru kazanmak mutluluk verici. Sezonda ilk defa böyle bir maç oynadık. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zor dönemler yaşıyoruz ama yavaş yavaş işler düzeliyor bence. Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. Sezon başında zordu. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de başarılı olmak için bu işi yapıyoruz. Mutlu etmek için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi." dedi.

'SERKAN REÇBER'İN BAŞARISINI GÖZ ARDI ETMEMEK LAZIM'

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Sezonun en iyi oyunuydu. Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, son kararı ben veriyorum. Bilgisi birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'BÖYLE OYUNCULARI TERCİH ETTİK'

Takıma katılan yeni isimler hakkında da yorum yapan Sergen Yalçın, "Oh çok karakterli, düzgün, mütevazı bir çocuk. Onun Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Biz daha çok böyle oyuncuları tercih ettik. Buradan daha iyi yerlere gidecek oyuncuları seçtik. Transfer dönemi böyle oyuncuları tercih ettik. Serkan aylardır bu tip oyuncuları izledi. Yurt dışına gitti, hepsiyle oturdu, yemekler yedi. Bu transferler kolay olmuyor, ha deyince oyuncu alamıyorsunuz. Başkanımız da çok yardımcı oldu transferlerde. Son hamleyi başkanımız yaptı, maddi konularda takılınca başkanımız çözdü. Transferler çok faydalı olacak." sözlerini sarf etti.

'6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK'

Geride bıraktığımız hafta sakatlık yaşayan El Bilal Toure'nin son durumu hakkında bilgi veren Yalçın, 'El Bilal Touré 6-8 hafta forma giyemeyecek.' yorumunu yaptı.

