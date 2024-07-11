Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi - Son Dakika
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Spor

Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Yardımcı, UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini belirtti. Yardımcı'nın kararı, TFF seçimlerinde yeterli imza ve desteğe sahip olmasına rağmen, kirli operasyonlara maruz kaldığını belirtmesi üzerine geldi. Daha önce de İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekilme kararı almıştı.

11.07.2024 15:51
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Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Servet Yardımcı açıklamasında, "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı. TFF seçimi için daha önce başkan adaylığını açıklayan İsmail Uyanık da adaylıktan çekilme kararı almıştı.

Servet Yardımcı'nın açıklaması şu şekilde;

"TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim.

UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.

En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım.

TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez.

Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur.

Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim.

Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, İsmail Uyanık, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ömerin Adaleti: Yemedi anlaşılan. Bütün kuşlar toplandık ama bir Aslan edemedik diyecekler. =) Gerçi iitt ürrür kervan üürrür!! :) 4 23 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Nasıl bir kumpasın içindeyiz? Neler dönüyor? Kimse bu işe el atmayacak mı? Nasıl bir cendereye düştük Allahım! 22 2 Yanıtla
    Hursit Yavas: Sadece futbolde değil adalet dajil çoğu kurum bu şekilde 4 0
  • musa polat: Neyin peşindesiniz ? 16 2 Yanıtla
  • Murat Çoker: FENERLİLER ÜZGÜN 8 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bizim ulkede neden hicbirsey seffaf degil ki 16 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi digiturkleri iptal edeleim !!! 15 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: suan hemen beinsportu arıyorum ve digiturk uyeligime devam etmeyecegimi soyluyorum 13 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: madem çekileceksin niye aday oluyorsun Çocuk oyuncağı mı bu 9 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: buyukeksi deki bu inat bu hirs hozmet icin degil abi bunun baska amaci var 13 -1 Yanıtla
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