Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu

İngiliz devi Manchester City'de kaptanlık yapan İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'e röportaj verdi. 32 yaşındaki futbolcu takımdaki geleceği hakkında çarpıcı mesajlar verdi. City'nin yeni sözleşme teklif etmediği futbolcunun açıklamalarından sonra Galatasaraylı taraftarlar araya girdi.

"HEDEFİM BURADA KALMAK"

2024 yılında da üst düzey futbol oynayabileceğini ifade eden İlkay, "Bana burada ihtiyaç olduğunu hissedersem elbette kalmak isterim. Henüz bir acelem yok. 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şimdilik bu konuyu çok düşünmüyorum" dedi.

"HOCANIN AKIBETİ ÖNEMLİ"

Takım tercihlerinde çalışacağı hocanın önemli bir unsur olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Pep'in bile kalıp kalmayacağı garanti değil. Gideceğim takımlardaki hocaların kim olduğu benim için çok önemli. Tercihimi hep böyle yaptım" ifadelerini kullandı.

"EZELİ RAKİBE GİTMEM"

Liverpool'dan teklif gelmesi halinde kabul etmeyeceğini kesin bir dille ifade eden İlkay, "Söz konusu bile olamaz. En büyük rakibimize gitmem. Klopp'u çok severim ama ben City'nin kaptanıyım" dedi.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Pek çok kez Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan ve sosyal medyadan maç günleri dahi paylaşım yapan İlkay için taraftarlar devreye girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan İlkay'ın transfer edilmesi için yönetime çağrı yaptı. Taraftarlar, Barcelona'nın da gündemine giren İlkay'a da Galatasaray'dan yana tercihini kullanması için mesaj yolladı.

İşte sosyal medyadaki taraftar mesajları: