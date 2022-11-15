Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu

15.11.2022 17:06

Galatasaray taraftarı, sezon sonunda Manchester City ile mukavelesi dolacak Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın transferi için sosyal medyadan yönetime seslendi.

İngiliz devi Manchester City'de kaptanlık yapan İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'e röportaj verdi. 32 yaşındaki futbolcu takımdaki geleceği hakkında çarpıcı mesajlar verdi. City'nin yeni sözleşme teklif etmediği futbolcunun açıklamalarından sonra Galatasaraylı taraftarlar araya girdi.

"HEDEFİM BURADA KALMAK"

2024 yılında da üst düzey futbol oynayabileceğini ifade eden İlkay, "Bana burada ihtiyaç olduğunu hissedersem elbette kalmak isterim. Henüz bir acelem yok. 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şimdilik bu konuyu çok düşünmüyorum" dedi.

"HOCANIN AKIBETİ ÖNEMLİ"

Takım tercihlerinde çalışacağı hocanın önemli bir unsur olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Pep'in bile kalıp kalmayacağı garanti değil. Gideceğim takımlardaki hocaların kim olduğu benim için çok önemli. Tercihimi hep böyle yaptım" ifadelerini kullandı.

Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı

"EZELİ RAKİBE GİTMEM"

Liverpool'dan teklif gelmesi halinde kabul etmeyeceğini kesin bir dille ifade eden İlkay, "Söz konusu bile olamaz. En büyük rakibimize gitmem. Klopp'u çok severim ama ben City'nin kaptanıyım" dedi.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Pek çok kez Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan ve sosyal medyadan maç günleri dahi paylaşım yapan İlkay için taraftarlar devreye girdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan İlkay'ın transfer edilmesi için yönetime çağrı yaptı. Taraftarlar, Barcelona'nın da gündemine giren İlkay'a da Galatasaray'dan yana tercihini kullanması için mesaj yolladı.

İşte sosyal medyadaki taraftar mesajları:

Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
Dünya yıldızı İlkay hiç olmadığı kadar Süper Lig'e yakın! Açıklamalarını duyan taraftarlar ateşi yaktı
YORUMLAR
500
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var Başakşehir'e 7 attılar ama Okan Buruk hala düşünceli! Takımla ilgili tek bir endişesi var Başakşehir'e 7 attılar ama Okan Buruk hala düşünceli! Takımla ilgili tek bir endişesi var

Josep Guardiola, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu
16:58 Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi
16:52 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
16:20 2 çocuğunun babası olan yasak aşkıyla Esra Erol'da programa çıkan kadın, eşine seslendi: Çocuklarıma kimlik çıkartamadım, boşanmak istiyorum
16:13 Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibine imza attı
16:13 Taksim bombacısıyla telefonda görüştüğü ileri sürülen MHP'li başkandan açıklama geldi
15:58 İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü
15:48 Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyayı uyardı: Gıda kriziyle karşı karşıyayız
15:36 Hayko Cepkin gençlik halini paylaştı! Görenler oldukça şaşırdı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 17:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement